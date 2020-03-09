  • 25°C
香港時間 : 2020309日 (週一) 12:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】潘烈文：現已屬全球大流行　日後或將如流感出現季節性情況

社會 11:55 2020/03/09

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

港大公共衞生學院教授潘烈文形容新冠肺炎疫情已屬全球大流行。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港大微生物權威袁國勇預告疫情不會短期內完結，港大公共衞生學院教授潘烈文形容現時新冠肺炎已是全球大流行，相信將肆虐一段長時間，如未能控制就會繼續爆發，加上病毒感染力強，或將如流感一樣出現季節性情況。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文今早接受港台節目《千禧年代》訪問時形容，疫情已於多地肆虐，新冠肺炎目前已是「全球大流行」，又相信病毒很大可能會繼續肆虐一段長時間。

【新冠肺炎】目前只有0.1%人免疫　袁國勇：香港無法製造疫苗憂有錢買不到

他稱，目前內地疫情得到控制，但全球各國陸續有新增個案，若控制不到就會繼續爆發，即使正值夏天的澳洲亦有感染個案，而亞熱帶地方亦有個案，相信病毒即使於天氣炎熱，亦可於人與人之間傳播，只是傳播程度可能會較低。

潘烈文補充，病毒感染力強，若病毒在社區繼續傳播，到適合季節就會大規模爆發，情況就很大可能會如流感一樣，出現季節性情況；又認為雖然出現抗體可減病毒蔓延，但仍未知實際情況，又以中東呼吸綜合症為例，患者感染後的抗體可於短期內大減。

他直言，即使有藥物及疫苗，擔心全球是否有足夠劑量使用，又指市民要有心理準備如何正面面對疫情，並要帶口罩及保持個人衛生，不要去人多的地方，亦不建議外遊，以減低感染機會。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：陳正怡

香港大學 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩
12:56 2020/03/08
【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【愧對前妻】劉永與第三任太太離婚成單親爸爸　向前妻黎燕珊道歉︰一生最對不起的人
18:18 2020/03/07
【愧對前妻】劉永與第三任太太離婚成單親爸爸　向前妻黎燕珊道歉︰一生最對不起的人