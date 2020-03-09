【新冠肺炎】潘烈文：現已屬全球大流行　日後或將如流感出現季節性情況

▲ 港大公共衞生學院教授潘烈文形容新冠肺炎疫情已屬全球大流行。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港大微生物權威袁國勇預告疫情不會短期內完結，港大公共衞生學院教授潘烈文形容現時新冠肺炎已是全球大流行，相信將肆虐一段長時間，如未能控制就會繼續爆發，加上病毒感染力強，或將如流感一樣出現季節性情況。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文今早接受港台節目《千禧年代》訪問時形容，疫情已於多地肆虐，新冠肺炎目前已是「全球大流行」，又相信病毒很大可能會繼續肆虐一段長時間。

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他稱，目前內地疫情得到控制，但全球各國陸續有新增個案，若控制不到就會繼續爆發，即使正值夏天的澳洲亦有感染個案，而亞熱帶地方亦有個案，相信病毒即使於天氣炎熱，亦可於人與人之間傳播，只是傳播程度可能會較低。

潘烈文補充，病毒感染力強，若病毒在社區繼續傳播，到適合季節就會大規模爆發，情況就很大可能會如流感一樣，出現季節性情況；又認為雖然出現抗體可減病毒蔓延，但仍未知實際情況，又以中東呼吸綜合症為例，患者感染後的抗體可於短期內大減。

他直言，即使有藥物及疫苗，擔心全球是否有足夠劑量使用，又指市民要有心理準備如何正面面對疫情，並要帶口罩及保持個人衛生，不要去人多的地方，亦不建議外遊，以減低感染機會。

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責任編輯：陳正怡