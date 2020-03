【學英文】日本暫停香港居民免簽證入境　「suspend」用於官方短暫中止某事情

▲ 「Suspend」有暫停的意思。(i-Stock圖片)

港人旅遊勝地--日本今日起,暫停(suspend)香港居民的免簽證入境安排。其實,疫情期間,如非必要,還是不要旅遊了,人流多的機場和密封的飛機本身亦高危。

Suspend一字源自拉丁文suspendere,字面原意指「hang from below」。現在suspend一字有多義,都與這原意有關。上段提到的suspend解「暫停、中止」,通常用於指官方短暫中止某事情。

例如,Japan has suspended visa-free arrangements for Hongkongers.(日本暫停了對香港人的免簽證安排。)Many banks have suspended services at some of their branches.(許多銀行已暫停某些分行的服務。)

除了「中止」某事情,suspend可以指「暫時停職、暫時停學、暫時停賽」。例如,He was suspended from work for performance and conduct issues.(他因表現和行為問題而被停職。)

Suspend也可以指「懸掛」。例如,Some microorganisms can remain suspended in the air for hours and settle on environmental surfaces.(有些微生物可以懸浮在空氣中數小時,並沉降在環境表面上。)

全文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」,原題為「Suspend」。

撰文:Ally Dean's List級英文老師