【心碎童言】醫生媽媽上前線抗疫車禍亡　3歲兒誤當喪禮是生日會親吻遺照︰生日快樂

▲ 醫生媽媽上前線抗疫途中遇上車禍身亡，兒子卻以為喪禮是媽媽的生日會。

奪命的新冠肺炎（武漢肺炎）拆散了無數家庭！內地雲南有不少鄉村部落，抗疫意識較低，一名醫生媽媽騎電單車前往鄉村作健康檢查途中遇上車禍身亡，遺下3歲和1歲的兒子。丈夫為亡妻辦喪禮，3歲兒子不知就裏下，以為喪禮是媽媽的生日會，上前開心親吻媽媽的遺照講「生日快樂」，場面令人心酸。

綜合內地傳媒報道，27歲的醫生媽媽陳健是一名雲南村醫，經常奔波入村為村民治病。在新冠肺炎疫情肆虐下，陳健已連日來沒有足夠休息，上月12日早上，她與另一名女村醫騎電單車前往鄉村，準備為村民量體溫，途中不幸遇上車禍，陳健頭部撞在了兩米外的一個石碑上，經搶救無效身亡，另一名女村醫則受傷倖存。

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爸爸不知如何向兒子交代

由於防疫期間人群不能聚集，喪事一切從簡，陳健的丈夫周宇不知如何向孩子交代媽媽離世的消息。周宇在妻子生前曾說過，因情人節將至想買蛋糕和加餸慶祝，故3歲兒子一直以為有人生日要慶祝。

在喪禮當日，當周宇要求3歲兒子燒衣紙哀悼時，兒子竟以為這場喪事是為慶祝媽媽生日，不知就裏地說︰「媽媽生日快樂」，還輕輕親吻媽媽的照片，令人感到心酸。

沒有一張全家福成遺憾

周宇一直希望待疫情過後，帶一家四口外出影全家福，現已成為泡影。他翻閱亡妻手機的相冊中，900多張的照片全是兩名兒子，以及她身穿白袍的工作照，令周宇感到非常遺憾，希望有人能伸出援手，為他們P圖一張全家福。

他們的個案在網絡引來迴響，近日周宇一家獲得醫務救助基金100萬元資助，周宇仍未想到如何分配這筆錢，最大可能會花在兒子的教育上。

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責任編輯︰林綺玲