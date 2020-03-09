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【口罩供應】SmADt推12部口罩及消毒用品自動售賣機　分佈全港屋苑及大廈便利市民【附詳細地址】

精明消費 12:11 2020/03/09

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

SmADt 推出電子販賣機售賣口罩及消毒用品。（相片來源：SmADt Facebook）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，袁國勇近日預計疫情不會完結，提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩。最近電子販賣機服務商SmADt推出了口罩及消毒用品自動售賣機，12部售賣機分佈在全港的不同屋苑及大廈，為市民帶來方便。

【口罩供應】港產品牌「本土口罩」周二預售　「買2捐1」每人限購4盒

電子販賣機服務商SmADt在全港12個屋苑設置自動售賣機，發售不同的口罩及消毒用品，包括50個Diapro三層外科口罩（HK$190）、衍生私+呵護酒精搓手液50毫升（HK$14.5）及柏輝酒精搓手液500毫升（HK$65）。

位於中環中心的電子販賣機（相片來源：SmADt Facebook）

SmADt 在Facebook表示正積極拓展到更多不同地方，而SmADt 電子販賣機現時所在屋苑（更新至3月6日）如下：

  • 昇柏山 （停車場升降機轉乘處） － 荃灣油麻磡路63號
  • 嵐山 （穿梭巴士站） － 大埔鳳園路9號
  • 曉暉花園 （1樓住客平台） － 牛池灣豐盛街63號
  • 星漣海 （會所大門旁） － 馬鞍山彩沙街1號
  • 天宇海 （5座地下） － 馬鞍山保泰街18號
  • 維港頌 （住客平台電梯旁） － 北角花園道32號
  • 海之戀 （6座升降機轉乘大樓） － 荃灣大河道100號
  • 帝景峰 （會所正門） － 九龍塘畢架山延坪道8號
  • 比華利山別墅 （會所正門） － 大埔汀角三門仔路23號
  • 維港星岸（會所大堂側）－ 紅磡灣紅鷥道7號
  • 中環中心（UG/F）－ 中環皇后大道中99號
  • 南灣（住宅電梯大堂）－ 鴨脷洲海旁道8號

【齊心抗疫】團體教婦女製500布口罩套捐基層　社協冀政府資助婦女再培訓

SmADt 電子販賣機地圖：http：//bit.ly/2w5v8Ig

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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