嚴選高性價比 優質母乳低聚糖HMO配方奶粉

今次「HMO奶粉大比較」找來3款母乳低聚糖HMO奶粉，分成6個部分作嚴謹的比較。首先當然3個品牌都含有HMO，而且都是活性。

母乳低聚糖HMO 強化自生免疫力

奶粉中的益生菌和益生元組合同樣重要，益生菌和益生元是另一有助維持腸道健康的最強組合，有助調節腸道菌群平衡維持消化系統健康，使寶寶消化吸收得更好，排泄正常，免疫系統發展更為完善。品牌A是比較的3款產品中唯一備有益生菌和益生元組合。

一次成粉鎖營技術 鎖存更多營養

這次「HMO奶粉大比較」發現，品牌A用上一次成粉鎖營技術。小編立即做了資料搜集，發現原來製作配方奶粉的過程，很多時都會用上高溫處理，然而每一次高溫處理，配方奶粉中所含的營養價值都有機會流失，而一次成粉鎖營技術就是利用高端技術，一次入罐，鎖存更多奶粉當中所含的營養，可見在營養保存這部分以品牌A的表現最為亮眼。即使奶粉標榜有多種營養，亦要留意生產技術是否能於製作過程中鎖住營養不流失。

產地亦是家長的著眼點，品牌A及品牌C都是在愛爾蘭生產及包裝，而品牌B則於德國生產，三款均出產自對食品要求標準較高的國家。

奶粉的味道當然亦相當重要，寶寶飲用的，媽媽當然要先試味。與媽媽們各自沖調了一杯品牌A奶粉，天然奶香味出眾之餘，又不會太甜，相信寶寶一定喜歡！而品牌B有少許苦澀味，對於想轉奶粉的媽媽來說，可能寶寶會有少許抗拒。品牌C亦有奶香味，但味道則比品牌A甜一點。

至於零售價方面，品牌A及品牌B價錢相若，分別為$199及$197，而品牌C則為$350，價錢相對較高昂，品牌A每罐有900g，品牌B及C則只有 850g，性價比更勝一籌。

綜合以上比較，媽媽們一致認為品牌A的性價比最高，決定為寶寶們準備品牌A —— 雅培心美力®HMO，作為強化寶寶自生免疫力的最強後盾！翻查資料時發現，原來雅培心美力®是全球第一研發出HMO的品牌^，擁有130年科研經驗， 全球有超過7,000名科學和研究人員，而且擁有最長安全數據^，有20項臨床前及臨床研究，對用家而言自然就更有信心。

為人父母當然想為寶寶提供最好，但貴不一定是好，雅培心美力®就採用了一次成粉高端鎖型技術，鎖住天然營養，並非以人工技術把營養加工至奶粉當中，而一次成粉高端鎖營技術就可以確保最優質營養被鎖住，為寶寶帶來最優質的營養。當中革命性營養配方「母乳低聚糖HMO+NTs*」可以強化腸道抗病菌能力，抵抗病菌入侵。相信作為父母的你一定識得點揀！

* HMO（Human Milk Oligosaccharide） 2'-FL （2'fucosyllactose）20毫克/100毫升, 非源自母乳。NTs指 Nucleotides 核苷酸（2.9毫克/100毫升）。

^ 雅培於2016年9月在美國推出含有Human Milk Oligosaccharide (HMO)配方奶粉

（資料由客戶提供）