【離譜大媽】不滿苦等7小時檢疫向空姐狂咳求落機被制服　涉事大媽：我犯甚麼錯

▲ 大媽不滿苦等7小時檢疫，向空姐狂咳求落機。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，泰國航空一架抵達上海浦東的航班，據指機上一名中國藉女乘客疑因不滿等候消毒的時間太長，竟故意對空姐咳嗽要求落機，結果被空少箍頸制服。

綜合泰媒報道，該航班編號為TG664，上周五（6日）從泰國飛往上海浦東機場，報道指，事發航班着陸後須進行消毒，乘客當日在機上等候數小時方可下機，期間一名中國藉女乘客疑因不滿等候時間太長，竟叫來一名空姐，然後故意向該名空姐狂咳，要求打開機艙門。

▲ 涉事大媽被被空少箍頸制服。（相片來源：影片截圖）

有乘客拍下事發經過並上傳網絡，短片所見，一名空少從後箍住涉事女乘客的頸部，然後將她制服，惟女乘客極力反抗，甚至大喊「我犯了甚麼錯了？」其他男空中服務在旁不斷要求女乘客冷靜，機上其他乘客並未指摘空中服務員的行為。

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泰國航空昨在其facebook專頁回應事件，稱當日飛機抵達上海，機場需對有高風險國家旅行史的乘客進行嚴格檢查，按照相關規定，工作人員完成有關檢查前，不得打開艙門讓乘客下機；機上來自高風險國家的乘客人數多，導致有關航班需等待約7個小時以上；涉事女乘客經機艙人員解釋後回復冷靜，同意繼續等待檢查。

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事件引起網民熱議，有網民直斥該名女乘客離譜，不滿意也別對著別人咳嗽，「這樣做實在太不要得」」；有網民認為應對該名女乘客嚴懲不貸。

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責任編輯：王俊賢