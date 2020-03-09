【新冠肺炎】林正財料港府圍堵政策或需持續1至2年　應思考長期抗疫下如何生活

▲ （經濟日報資料圖片）

全球新冠肺炎疫情持續擴散，至今全球已錄得逾10萬宗感染個案。行政會議成員林正財認為目前本港疫情已進入第三階段，主要應對來自內地以外地區個案，如措施做得好可以圍堵政策至最後一刻，但估計或需時1至2年，社會需思考如何於長期抗疫下生活。

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行政會議成員林正財今早接受港台《千禧年代》訪問時提及，目前疫情已進入第三階段，即是要應對來自非內地的國外地方個案；形容如果本港措施做得好，可進行圍堵政策至最後一刻，而且很有可能要圍堵1至2年。

林正財續指，香港的圍堵政策較精準，毋須如坊間指「封到零」，並應有不同類型的入境控制，除源頭減截，對外地來港人士亦可採醫學監察、檢疫中心隔離等措施，假如檢驗能力高，隔離時間或可壓縮。

他認為，社會要思考如何做到長期應對疫情下生活，但強調要慢慢調較，不應一刀切進行；又認為可考慮於4月中分階段復課，先讓部分學生回校及縮短上學時間，以測試防感染控制能力。

至於需否加強來自包括意大利的入境限制，林正財表示，當地多處有確診個案，確有需要考慮入境限制，但強調並非針對意大利；而部分地區檢測能力有限，確診個案雖少，但實際或有不少人感染，令港府決策困難，就如印度旅行團確診群組，縱使印度確診個案不多，惟因當地人口多，團友接觸到不同當地人士而有機會受感染，認為政府亦要加一定控制。

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責任編輯：陳正怡

