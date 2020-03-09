【無私捐血】媽媽產女後大出血命懸一線　3名愛心醫護接力捐血救命

▲ 內地有媽媽產後大出血，遇上血庫存量緊張，幸得愛心醫護捐血救回她一命。

有說「生仔搵命博」，分娩過程或多或少有風險，一句「母子平安」看似簡單卻非必然。內地有媽媽產後大出血，遇上血庫存量緊張，幸得愛心醫護施以援手，紛紛捐血救回她一命，她終能與丈夫及初生女兒團聚。

產後重度貧血急需輸血

據內地《梨視頻》報道，重慶梁平的唐先生夫妻最近喜迎愛女，可是唐太產後出現大出血問題，在重度貧血下急需輸血。他們剛好遇上血存量緊張，一直得不到適合的血，唐太情況處於命危狀態。

唐太急需輸血，家人都非常焦急。他們都希望能捐血救唐太，只是僅唐太的奶奶符合捐血給她的條件，奶奶為新抱捐了400毫升血，但唐太仍需繼續輸血。

唐先生找了多很親友幫忙捐血，礙於種種原因都不符合捐血條件。

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逾10名醫護踴躍報名捐血

救人一命要緊，醫護人員主動提出捐血給唐太，2月中旬10多名醫護人員踴躍報名捐血，最終3名醫護人員符合條件捐血。

▲ 逾10名醫護人員踴躍報名捐血給唐太，她經輸血後病情穩定。（影片截圖）

梁平婦幼保健計劃生育服務中心的婦產科副主任徐海燕指，遇到產婦面臨生命危險，作為醫護人員肯定以母嬰平安為責任。她續說現在面對疫情，即使醫護人員去不了疫區，他們亦希望做好自己的本份救人。

醫護人員的無私捐血，令唐太重獲生命。她經輸血後，病情漸趨穩定，正待慢慢康復。

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責任編輯︰王明芳