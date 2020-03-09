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【野味播毒】無視疫情泰國市場出售猴子蜥蜴　專家：恐成第二個武漢

健康 12:42 2020/03/09

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

泰國市場無視疫情出售猴子蜥蜴等野味，有專家擔憂恐成第二個武漢。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延至世界各地。在疫情爆發初期，就有專家指病毒源於野味。近日有澳洲節目揭發，泰國市場仍有商人無視疫情出售箭豬、蜥蜴、猴子等野味，市場環境惡劣，動物被困於狹窄的籠子裏。有專家擔憂恐，怕會成為第二個武漢。

據澳洲Nine電視台節目《60 Minutes》報道，美國環境調查員Steven Galster早前走訪了泰國曼谷的翟道翟市場（Chatuchak Market），發現有不少商家出售野生動物。從影片中可見，店鋪擺放了多個鐵籠，內裏擠滿了箭豬、蜥蜴、雪貂、穿山甲、烏龜等野生動物。調查員Galster形容：

這個市場就是一個酷刑室和一個骯髒的實驗室。

市場衛生惡劣，野味被即時屠宰。（節目截圖）

節目指，這些野生動物大多是從世界各地非法走私而來，牠們身上有攜帶病毒的風險，病毒有機會在市場屠宰期間傳播到人類身上。Galster指出，這個市場有成千上萬的人流，是疾病傳播的溫床，擔憂恐怕成為第二個武漢。

蜥蜴、箭豬等野生動物被困在籠子裏。（節目截圖）

疫情爆發後，中國已於2月關閉多個濕貨市場，但不少東南亞國家如泰國、印尼、老撾、柬埔寨和緬甸等，仍有組織非法走私野味，並於市場售賣。

Galster表示，這些濕貨市場是新冠病毒的「定時炸彈」，他續指，要阻止新冠肺炎傳播，或防止將來再出現類似病毒，必須完全關閉非法市場。

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責任編輯：羅嘉欣

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