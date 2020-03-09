高院登記處重開逾百人排隊　律師樓職員批評安排混亂

▲ 近中午時份，排隊人龍一度延至連接高等法院及金鐘力寶中心的行人天橋。（楊詠渝攝）

本港法庭因新冠肺炎疫情而停擺逾1個月，司法機構日前宣佈由今日（9日）起分批重開各級法院登記處及辦事處，並由終審法院及高等法院「打頭陣」。高院今早已大排長龍，逾百人排隊存檔文件。有代表律師樓前往提交文件的職員批評，排隊近1小時始獲准入內取籌，安排混亂。

高等法院今早開放多個登記處及辦事處，所有擬使用有關服務的使用者，均需於低層4樓的入口排隊取籌，經分流後再輪候前往所需的櫃位辦理手續。現場所見，排隊取籌的人數一直維持於約100人，職員每次放行5名輪候人士。近中午時份，人龍更一度延至連接高院及金鐘力寶中心的行人天橋，不少輪候人士均汗流浹背，輪候人士平均需等候約45分鐘，始能進入取籌的範圍。

▲ 高等法院今早率先重開多個登記處及辦事處，所有使用者需於低層4樓入口排隊輪候取籌，輪候人數平均維持於近百人。（楊詠渝攝）

有代表律師樓前往存檔文件的職員批評，他今早輪候近1小時始獲准入內取籌，而司法機構安排使用不同服務的人士，於同一條隊中輪候，使其輪候時間大大增加，形容安排混亂。

另有市民前往高院辦理加簽文件的手續，她形容不知道今早法庭登記處才首日重開，若早知如此多人輪候將不會選擇今天前來。

司法機構分別於法院低層4樓及正門入口等設有大螢幕，顯示各個登記處或辦事處的輪候情況，而司法機構網頁亦設有實時更新，市民可於取籌後從網上得知輪候情況。

記者：楊詠渝