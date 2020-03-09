【噁心大媽】大媽搭巴士除鞋除口罩撩鼻屎彈落地　網民：好自私

▲ 一位大媽搭巴士期間脫下口罩除鞋，旁若無人撩鼻屎，畫面噁心。

新冠肺炎疫情肆虐，港人紛紛戴上口罩保護自己。但是，有人在病情嚴峻情況下，無顧衞生及他人安全，在巴士上除下口罩。有網民在社交媒體上載片段，顯示在一架巴士上有大媽除下口罩，旁若無人地撩鼻屎，及後更將鼻屎彈落地下，畫面令人側目。

一位網民在Facebook群組上載一條影片，帖文寫著「58x往旺角，阿姐除口罩撩鼻屎仲彈落地，成套動作自然流暢，旁若無人。」影片顯示，在一架由屯門前往旺角東站的58x巴士上，一位大媽脫下鞋子，而且並沒有穿襪子，當時她將口罩脫下至下巴位置，動作非常流暢地將尾指放入鼻子內撩鼻屎。及後，更將手伸出巴士走廊，疑似將鼻屎彈落地下。

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有網民看畢影片表示，「政府教育下啦！密封空間才是最危險」及「如入無人之境小弟佩服佩服」，也有人替坐在鄰座的乘客可憐。

醫生：切勿接觸口鼻

TOPick早前訪問瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華，他指出病毒主要經眼、口、鼻等黏膜途徑進入人體，提醒避免用雙手接觸口鼻。而口罩則能夠阻擋飛沫接觸口、鼻，「如果錯誤佩戴口罩，效果可能比沒有戴更加不衞生。」

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責任編輯：王俊賢