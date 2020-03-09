緊急援助金  助癌症患者解燃眉之急

港人罹患癌症的數字不斷上升，根據香港癌症資料統計中心2017年最新數據顯示，平均每天就有超過90名港人確診患上癌症。不少癌症患者為家庭的經濟支柱，很多時因病情嚴重或治療的副作用因而被迫暫停工作，嚴重影響家庭的財務狀況。香港癌症基金會的緊急援助金及食物券計劃，為受癌症影響的低收入家庭提供短期緊急經濟援助，改善患者及其家人的生活質素，讓患者能夠專注於康復治療，確保抗癌路上不孤單。

▲ 除了短期緊急經濟援助，癌症基金會還會提供全面的免費專業癌症支援服務，關護受癌症影響人士在治療及康復不同階段的需要。

因經濟負擔放棄治療

癌症除了影響健康，亦對患者及其家庭造成沉重的心理及經濟壓力，尤其對低收入家庭造成極大的挑戰。香港癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉解釋，「癌症患者常遇到經濟困難，因為治療費用往往遠超他們的預期。早年，認識了兩名癌症患者，他們的遭遇促使我設立緊急援助金。其中一位罹患肺癌的中年男士，他把大部分積蓄花在癌症治療後，全副身家只剩下390元；另一位患上卵巢癌的婦人，亦因為連前往醫院的交通費也負擔不了，一度打算終止癌症治療。這些個案只屬冰山一角，我們希望成為有需要的人士的及時雨，讓他們在困難時期重拾希望。」

▲ 癌症基金會為有經濟困難的低收入及夾心階層癌症患者提供短期經濟資助，緊急援助金資助金額視乎申請人的需要，一般由$12,000至$24,000不等。

19歲腦癌少女冀回家善別

其中一名受助人為19歲患上晚期腦癌的年輕患者，經多次治療無效，最終需接受紓緩治療，她的身體活動能力、說話能力和吞咽能力亦因為癌症而受到嚴重影響。生長於單親家庭的她，與母親及三兄弟姊妹同住，一家依靠綜援過活，更正輪候申請社署的幼兒照顧服務。其母親除了要照顧患癌的她，還要照顧兩名分別只有５歲及３個月的年幼兒女，造成極大的生活和心理壓力。癌症基金會以緊急援助金提供資助，讓她們一家可以聘請家務助理打理全家的生活所需，從而可接患癌的女兒回家善別，專心照顧女兒最後的日子。

適時全方位資助度難關

癌症基金會社工會協助有經濟困難的癌症患者申請政府或其他的援助，然而，申請及批核需時，緊急援助金便希望填補這過渡期的隙縫。為確保申請人能儘快獲得協助，一般約兩周內會發放緊急援助金予合資格人士。

▲ 除援助金和食物券，癌症基金會的工作人員會定期評估和監測申請人的營養狀況，鼓勵他們參加該會服務中心所舉辦的飲食和營養工作坊。

緊急援助金資助範圍全面，包括所需物品及服務，例如：基本食物、覆診或治療的交通費、營養奶粉、租金津貼、受撫養兒童的幼稚園費用、家居用品、用於如陪診或託兒的社區服務、個人護理服務、中藥治療等，更會按個別的特殊需要而作出酌情批核。

癌症基金會亦會為患者提供食物券，確保他們在接受治療期間及治療後能夠獲得充足營養，合資格的申請人可獲發超市現金券作購買食物之用。工作人員會定期評估和監測成功申請人的營養狀況，並鼓勵他們參加該會服務中心所舉辦的飲食和營養工作坊。

香港癌症基金會服務總監陳燕萍表示，以上兩項資助項目均有全面的機制來評估每名申請人的需要，「發放援助金及食物券後，本會社工會繼續關注他們的需要，並協助跟進患者及其家庭的其他需要。援助金及食物券只屬短期援助，但對正與癌症搏鬥的人士來說，我們知道這些及時的支援對他們來說非常重要。」

▲ 癌症基金會沒有獲得政府或公益金的任何資助，全賴個人或機構的捐助，以為患者及其家人提供免費癌症支援服務。

填補未資助的綜援項目

另一位受助者，是60歲患上晚期胃腸道基質瘤患者的鍾先生，現正接受綜合紓緩治療服務的他因為食慾不振，營養師建議他每日吃營養補充劑。另一方面，他每月亦需花費數千元以中藥紓緩疲勞、胃口欠佳、睡眠等問題。

獨居於公屋單位的鍾先生，鮮與家人聯絡，靠同邨的好友協助日常生活，家裡連基本家俬和電器也欠奉，更曾因欠款而被煤氣公司中止服務，依靠每月$5,615的綜援津貼過活。由於中藥並不受綜援資助，他根本無力負擔中藥費用，緊急援助金正好填補綜援計劃未有資助的項目，讓鍾先生可以繼續以中藥作調理，同時為他提供營養粉，解決燃眉之急。

緊急援助金由公眾捐款資助，並屬短期緊急經濟援助，如欲支持癌症患者活得更好，可致電癌症基金會捐款熱線3667 6333。

香港癌症基金會服務中心

主要免費癌症支援服務：

一對一醫護及營養諮詢

心理、家庭及朋輩支援

治療小組、工作坊及身心靈健康課程

復康服務

特別支援年青及英語患者，與及家人患癌而受影響的小孩

熱線服務

緊急援助金

諮詢服務熱線：3656 0800

網址：www.cancer-fund.org

（資料由香港癌症基金會提供）