【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】

▲ 許倚榕遺傳父母藝術細胞，李麗珍女兒任視覺設計師拒入行。

出眾的星二代越來越多，但不是每一位都希望追隨父母腳步進入娛樂圈。李麗珍與前夫許愿所誕下的女兒許倚榕（Annise）已22歲，她不但遺傳了母親李麗珍的甜美外型，更擁有一雙長腿。於加拿大修讀設計的Annise非常有藝術天份，不過卻沒有入娛樂圈的打算。

當年身為甜美與性感混合體的李麗珍，於1996年突然宣佈與音樂人許愿結婚，被指是「美女與野獸」的配搭。翌年，二人誕下女兒許倚榕（Annise），可惜他們婚姻僅維持3年多便告吹。

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▲ Annise早前與媽媽一同慶生，相信二人的生日非常接近。（instagram圖片）

李麗珍女兒具藝術天份

2012年，李麗珍把女兒送往加拿大讀書，遺傳到父母藝術因子的Annise在大學時期選修設計。

她另有開設instagram及網站用作分享畢業作品及平日作做的各種類型設計成品。

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▲ Annise正在準備她的畢業作品。（instagram圖片）

▲ （instagram圖片）

▲ Annise經常毫不吝嗇大曬長腿。（instagram圖片）

李麗珍女兒無意入娛圈

現年22歲的Annise開始懂得打扮，遺傳了爸爸的招牌笑容以及媽媽的嬌媚，更有幾分似陳法拉，加上均勻身型以及一雙長腿，絕對有條件加入娛樂圈。

不過早前李麗珍接受傳媒訪問時曾經表示，女兒比較起歡低調自在的生活，有感娛樂圈要面對具大的壓力，Annise並未有意欲入行發展。

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▲ 與男友拍拖一年多，經常在網上放閃。（instagram圖片）

Annise曾經跟黎耀祥的兒子黎正橋傳緋聞，但男方父親指二人只是好友。

外表姣好的Annise不少裙下之臣，現時則有一名拍拖一年多的男友，感情不俗，二人經常在社交網站放閃。