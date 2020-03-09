【引蟲入屋】港女淘寶家中發現曱甴bb　滅蟲專家：紙箱是曱甴最愛產卵地方之一

▲ 港女淘寶家中發現曱甴bb。

新冠肺炎疫情關係，不少人都會改用網購以減少出門購物。但網購時，有機會「引蟲入屋」！有網民在Facebook群組「淘寶開心share」發文表示家中經常出現「小強」，並詢問殺滅方法。有滅蟲專家提醒，其實市民收貨時將紙箱帶入屋，隨時隨箱贈送曱甴一家，因為紙箱是曱甴最愛產卵地方之一，而且白色曱甴卵肉眼是很難察覺。

網民在群組中圖文並茂發帖，問及圖中到底是什麼蟲，因該蟲「行得好快好快，都幾難捉」。

▲ 港女家中發現曱甴bb。(圖片來源：Facebook)

一眾網友一見，就紛紛指出是「小強」，更指是淘寶「隨箱附送」的。

曱甴可依附紙箱

其實貨物紙箱帶有昆蟲並非罕見，TOPick曾請教香港殺蟲業協會公關主任蔡炳然。他表示曱甴可能依附在紙箱及舊報紙中，因為「德國蟑螂」喜歡「窿窿罅罅」，且產卵的位置會選擇在陰暗位，如雪櫃後面、廚櫃罅及鋅盤下面，有時更會在紙箱內產卵。

曱甴可能在貨倉時已進入紙箱，人類肉眼容易見到曱甴，但若是在紙箱內待孵化的曱甴卵，就更難察覺了。

趕走小強攻防戰 曱甴藥鉺擺位學問

他建議，如果收貨是用紙箱載就要留意，最好在走廊拆箱，或拆箱後馬上丟棄箱子。

另外，香港蟲害管理學會主席陳澤森指，雌性「德國蟑螂」的尾部有卵繭，當成熟時便會留下卵，即未孵化的曱甴，這些白色的物體就連殺蟲藥都未必可殺死，故需殲滅所有曱甴，才能杜絕曱甴不斷繁殖。至於殺蟲水主要是視乎其濃度，是否有效殺蟲。

曱甴拜拜！10元天然方法趕絕小強

有效預防曱甴的方法：

廚房磁磚油污應常清潔，免吸引曱甴「光臨」

食物要蓋好，或以密封容器載好，因香味會令曱甴走近

勤加噴灑殺蟲水

使用門縫貼條黏及門縫刷毛，阻截曱甴入屋的機會

在窗戶加紗網、渠口加網

保持良好的衞生環境

蔡又提醒，如廚櫃有罅位便要留意，最後用玻璃膠密封，避免讓曱甴孳生，而在廚房最好用藥餌，因曱甴會帶藥物回家，令其他曱甴連環中毒。至於其他地方可用滯留性殺蟲藥，如一些噴劑噴在門框等地方，令經過的曱由死亡。

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責任編輯：王俊賢