【新冠肺炎】加強化驗室監察今擴展至私家醫生醫院　醫學會西醫工會料參與醫生不多

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今起擴展「加強化驗室監察計劃」至私家醫生或醫院，西醫工會稱計劃並非強制參與，估計最多會1000多名醫生參與。醫學會稱，衞生署今起將先安排50名私家醫生自願收集病人呼吸道樣本，惟亦相信私家醫生缺乏個人防護裝備，擔心受感染下將不會參加計劃。

衞生防護中心「加強化驗室監察計劃」今(9日)起進一步擴展，私家醫生或私家醫院如有發燒或呼吸道感染症狀病人，且曾於發病前14日內外遊，可收集其呼吸道樣本，送交衞生防護中心公共衞生化驗服務處，免費檢測病毒。

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西醫工會會長楊超發接受港台《千禧年代》訪問時指，上周五晚上接獲電郵通知有關計劃，計劃並非強制參與，要求參與醫生於診所內為病人抽取鼻腔樣本化驗，或由病人早上自行抽取深喉唾液樣本，惟由於抽鼻腔樣本程序對診所員工較危險，相信大部分醫生均會求病人回家抽深喉口水樣本代替。

他又稱，衞生署未有列出指定化驗所名單，惟要病人先將口水樣本送至診所，再安排當局派員送往化驗所的程序並不理想，建議病人自行送樣本去化驗所，又或經病人組織義工協助取樣本會較為合適。

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楊超發又批評計劃推得太急，令私家醫生無所適從，曾多次致電當局亦查問不到資料，估計市面上的私家專科診所不會參與，最多只有1000多名醫生參與。

於私家醫生拒為流鼻水、發燒和咳嗽等病人應診，楊超發指部份私家醫生無足夠保護衣物，根本不想營業，強調若病人屬新症，與醫生並無從屬關係，有關做法不構成專業問題。

醫學會前會長蔡堅接受電台訪問時亦稱，衞生署今日起先安排50名私家醫生，自願協助收集樣本，惟有關化驗是否感染新型冠狀病毒的計劃仍然未落實，包括未決定是否由病人直接將樣本送到政府化驗所等；而相信私家醫生缺乏個人防護裝備，擔心受感染下將不會參加計劃。

責任編輯：陳正怡