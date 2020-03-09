【新冠肺炎】明愛調查：5成基層口罩存量不足14日　2成足不出戶逾1星期

▲ （曾耀輝攝）

新冠肺炎影響港人多月，口罩搶購潮稍有消退，但防疫用品不足的問題對基層來說依然嚴重。明愛社區發展服務（明愛）在今年2月中旬，訪問300位基層市民，發現近5成受訪者的口罩存量僅夠14日或以下使用，亦有兩成受訪者曾因疫情逾7日足不出戶。

基層市民阿莉一家三口住於劏房，疫情前家中的收入來源主要為丈夫的地盤工收入，和阿莉的兼職收入。然而，由於學校停課，阿莉患有過度活躍症的5歲兒子需長時間留在家中，阿莉為照顧兒子，唯有辭職作全職家庭主婦，家中收入大減約2成。

▲ 阿莉憶述2月中慘況時，不禁哭泣。（曾耀輝攝）

回想2月中時的情況，阿莉仍然會悲傷落淚，「當時一個口罩都沒有，兒子有過度活躍症要出外玩，我又不放心他無口罩出外，關了他在家1星期，他不斷大叫，劏房又細又暗，真係好辛苦。」

事隔半個月，現時在有心人的幫助下，阿莉終於成功採購口罩，但收入問題依在，唯有見步行步。

香港明愛社區發展服務高級督導主任黃小慧表示，明愛在2月中訪問了300位基層市民，發現48.9%受訪者口罩存量少於14日，如他們至今仍未能成功採購口罩，相信已經開始重用或沒有口罩。

調查亦發現，51%受訪者曾重用口罩2次、20%受訪者足不出戶7日或以上、46.5%受訪者認為疫情令自己的情緒受嚴重困擾。

明愛建議政府，擔起統籌民間防疫物資分配的角色、推出即時和持續的經濟緩助，並創造職位供低學歷和低技術的年青人。明愛又鼓勵更多的社區人士和團體，透過「社區自教」的方式填補政策上的不足。

記者：陳梓蔚