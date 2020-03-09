【法證先鋒IV】Madam唐心水著派福利　楊柳青勤練功做打女無懼受傷【多圖】

▲ 楊柳青近日連環向粉絲派福利。

TVB劇《法證先鋒IV》內，郭Sir（譚俊彥飾）下屬唐心由楊柳青飾演，之前分別在《溏心風暴3》、《解決師》曾展現身材Fit爆，備受觀眾注意。從模特兒轉戰做打女的楊柳青，平時努力健身，在先天及後天的努力下擁有健美身材。

今次楊柳青於《法證先鋒IV》演女警，與譚俊彥及朱晨麗等有不少對手戲，可是在《法證先鋒IV》造型較《溏心風暴3》、《解決師》密實，或者令宅男粉絲感到可惜。

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▲ （《法證先鋒IV》劇照）

▲ （取自楊柳青facebook圖片）

▲ （取自楊柳青facebook圖片）

楊柳青水著派福利

不過不用太失望，因為楊柳青近日在個人社交連環派福利，貼出多張性感泳裝展露驕人身材、白滑玉背及修長美腿，羨煞旁人。

現年32歲的楊柳青自2006年起入行，曾擔任模特兒及主持，其後對演戲有興趣便轉當演員，更渴望能拍武打戲及做殺手。

為成為打女，楊柳青每星期最少健身3次，堅持操練約4年，終獲舞美身型作回報，同時也堅定了她成為武打演員的決心。

▲ （取自楊柳青facebook圖片）

▲ （取自楊柳青facebook圖片）

楊柳青做打女受傷

鏡頭前的武打演員演出型格，但背後需要付出很大代價，更經常弄至遍體鱗傷。

楊柳青曾接受TOPick訪問憶述稱，曾因拍電影《入鐵籠》致斷筋骨及休克：「有場戲將對手翻落地上時，心口撞向對方的膝蓋，令筋骨移位。但當時沒有理會傷勢繼續拍攝，後來靜下的時候發現連呼吸都感到痛，便立刻睇急症。」

那次對身體的創傷，楊柳青花約9個月才完全康復。

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▲ （取自楊柳青facebook圖片）

不過，她不怕受傷：「做得便預了受傷，一開始也會質疑自己，未開拍已經受傷，到底該堅持還是放棄？而且練打又會使腳變粗，覺得不符預期，旁人也覺得我不會成功，即使付出也未必得到認同。」

楊柳青續稱：「家人起初也不支持我做幕前，但後來也被我的熱誠感動。不過有時受傷與難過也不會告訴他們，怕家人會擔心。另一邊廂做打女又不可以軟弱，在片場時都要頂硬上，覺得辛苦也只可以自我安慰。」

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▲ （取自楊柳青facebook圖片）

▲ （取自楊柳青facebook圖片）

受傷並沒有阻礙她繼續追夢，「當捱過了便有人知道我的努力，其實愈早面對挫折，我會更有信心與動力，成長得更好。」

從模特兒轉型當武打演員數年，楊柳青性格堅毅硬朗，無懼任何挑戰或傷害，漸漸成為觀眾認識的一位演員。

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