【抱錯兒子】兒太靚仔不像自己爸怒驗DNA　揭醫院抱錯嬰養足28年

▲ 內地發生一宗身世之謎，一名爸爸因兒子與自己不似懷疑他不是自己親生，驗DNA揭露醫院調亂100嬰兒。

天意弄人，莫過於人間弄錯的悲劇。上海一位爸爸多年來一直被身邊人說自己與兒子的樣子不太相似，終日受冷言冷語，在壓力之下夫婦二人經常吵架，爸爸更懷疑妻子有外遇，最後更離婚收場。多年後，爸爸不甘心並與兒子進行親子鑑定（DNA）測試，結果顯示兒子與父母並無血緣關係，調查後揭發醫院當年抱錯嬰兒，涉及的家庭多達100個。

綜合內地媒體報道，張女士在1989年2月27日在上海第一婦嬰保健院剖腹誕下兒子王業（化名）。然而，王業隨著長大，外形長相與爸爸相差太遠，並引來親戚朋友不少閒言閒語，

從小親友都笑爸爸，你兒子長得不錯，跟你一點也不像。

朋友所說的話聽入爸爸的耳中，成為令爸爸與媽媽心中的一條刺，夫妻之間的關係變差，爸爸更懷疑自己的妻子有外遇，最終二人在2004年離婚，那年王業15歲。

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進行親子鑑定測試 顯示沒有血緣關係

在2011年時，爸爸依然對於孩子的血緣關係無法釋懷，要求前妻與王業一同進行親子鑑定測試。沒想到，DNA結果顯示王業不是爸爸的親生兒子，最令人驚訝的是，王業與張女士也沒有任何血緣關係。張女士馬上拿出兒子在醫院時的照片與滿月時的照片作對比，發現兒子出生時的嘴巴及鼻子與滿月時有些不同。一家人都備受打擊。

至2016年，王業主動提出再做一次親子鑑定，而鑑定結果依舊顯示，他並非父母親生。他當時有點後悔再次做親子鑑定測試，

有段時間我感覺做甚麼事情都很不順利，糊裏糊塗地過日子。

出生3天後才見媽媽

兩母子思來想去，猜測問題出現在醫院，估計孩子在醫院時已經抱錯。張女士回憶，當時醫院實行母嬰分離制，媽媽與嬰兒分別住在兩個樓層，出生三天後才允許母親哺乳。王業出生後三天，護士用大推車將孩子抱來，孩子一直哭，也不肯吃她的母乳，而鄰床的一位媽媽建議「吃吃我的看」，王業就喝了這位媽媽的母乳，也不哭鬧。當時她也不以為意，後來想起兒子當時手上也沒有戴手環等辨別身份的東西。

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揭發100嬰兒被錯抱

張女士多次到上海市第一婦嬰保健院了解，但被醫務科人員以「當年的資料已經找不到了」為由拒之門外。後來，王業與張女士決定找律師將醫院告上法庭，在傳媒的報道後，醫院通過微博發佈聲明回應，指已成立特別工作小組協助調查。然而，因事件發生在28年前，翻查檔案有一定難度及耗時4個多月，最後將抱錯嬰兒的家庭鎖定在約100個。

張女士最希望表達兩個訴求，第一是希望醫院尋回親生兒子，並協助王業尋找親生父母。第二是要求醫院賠償她28年各種損失約130萬人民幣。目前，上海市靜安區人民法院已經受理了張女士和王業對上海市第一婦嬰保健院賠償損失的起訴。

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責任編輯：王俊賢