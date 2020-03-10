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學童網上上課慎防眼睛疲勞損視力　營養師教自製護眼藍莓鬆餅【附製法】

健康 14:25 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

註冊營養師周詠苑指出，藍莓含花青素，可以護眼明目，增強夜間視力，促進眼部血液循環。這段停課期間，學童多上網課，要好好保護眼睛。（iStock圖片）

停課已一個多月，各校均為學童安排網上課程，學童使用電腦的時間大增，各位家長務必要教導孩子護眼之道，萬勿因過度用電子產品而損害視力。

維他命A保護角膜抵禦病毒

在日常飲食中，進食三文魚可增強眼力，在我們的視網膜中，奧米加3脂肪酸DHA及EPA所佔的成分並不少，它對構成視網膜相當重要；對於胎兒及嬰幼兒，DHA及EPA不但促進腦部發展，亦是良好視力發展不可或缺的營養素。

此外，攝取適量的維他命A也很重要，它可保護角膜，維持正常淚水份泌，可抵禦病毒入侵，並預防乾眼症。維他命A豐富的食物包括豬潤、雞蛋、牛奶、吞拿魚、鯖魚等；橙黃色及深綠色蔬果如粟米、南瓜、黃芯番薯、芒果、西蘭花等，亦含豐富胡蘿蔔素，有助維持眼睛健康。

藍莓促進眼部血液循環

今次的親子廚房教大家自製護眼藍莓鬆餅，所需步驟對孩子而言亦容易掌握，可讓他們試試當上甜品小廚師！藍莓含花青素，可以護眼明目，增強夜間視力，促進眼部血液循環。

藍莓鬆餅食譜（約9個分量）

材料 分量
低筋麵粉 210克
雞蛋 2隻
牛油 90克
泡打粉 2茶匙
脫脂奶 190毫升
藍莓乾 100克
肉桂粉 1/2茶匙
糖（或代糖） 6湯匙

準備：

1.將焗爐預熱至180°C。

2.將牛油放入微波爐加熱30秒，成牛油溶液。

3.將低筋麵粉和泡打粉一同過篩。

做法：

1.將雞蛋用手動打蛋器發打，加入牛油溶液和脫脂奶，拌勻成蛋漿。

2.加入低筋麵粉、泡打粉、肉桂粉、糖，拌勻至完全混合。

3.加入藍莓乾用膠刮輕輕拌勻成鬆餅漿。

4.將鬆餅漿倒進鬆餅紙模內至7成滿，然後放入焗爐內焗約15分鐘，即成。

撰文：周詠苑（註冊營養師）

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