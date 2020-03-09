【恐怖實驗】紀錄片揭破網絡戀童世界　假扮「12歲女孩」10天引出2400名潛在性罪犯

▲ 電影找來3位童顏的成年女子扮成12歲女孩，透過社交網站引出2458名潛在性罪犯。

「你不介意我只有12歲嗎？」為揭破網絡性欺凌的嚴重性，捷克紀錄片《Caught in the Net》上月底上映時引來極大爭議。電影找來3位童顏的成年女子扮成12歲女孩，透過社交網站結識不同年齡的男性，10天竟引出2458名潛在性罪犯，向3名女演員苛索裸照及色情影片、約會求3P及追問是否處女等，令女演員陷入恐慌，最後引起當地警方介入。

據《德國之聲》（DW）報道，兩名導演Barbora Chalupová與Vít Klusák邀請了3名「童顏」成年女子扮作12歲女孩，穿上稚氣服飾及近乎素顏演出，連說話聲線也如小女孩，在網絡上結識不同年齡的男子。

▲ 片場搭建了3間少女睡房。（影片截圖）

指定對白︰不介意我只有12歲嗎？

為加強真實感，製作團隊在片場搭建了3間睡房，3位女演員亦帶同私伙毛公仔及擺設等放在「睡房」中。女演員必須按導演要求告訴對方只有12歲，當對方提出性邀請或性約會時，她們須表達不情願，並說出指定對白︰

你不介意我只有12歲嗎？

▲ 短短10天，3名「12歲女孩」便引出逾2400名潛在性罪犯。（影片截圖）

要求傳裸照及虛擬性愛

一旦對方表示沒問題，就已經觸犯罪行。結果在10天的拍攝期間，3名「12歲女孩」共引出2458名潛在性罪犯，當中有人要求互傳裸照、虛擬性愛、對方在鏡頭前自瀆等，有人甚至拿女演員的裸照（經劇組後製）反作威脅。導演Vít Klusák指出，潛在性罪犯的行為一次比一次令人震驚。

每當我們以為看到最壞的情況時，就會有更壞的情況發生。除了傳送兒童及人獸交色情片外，還作出各種威脅和勒索。

▲ 女演員在拍攝期間常感到驚恐。（影片截圖）

相約會面要深入虎穴

鎖定目標後，「12歲女孩」要深入虎穴與潛在性罪犯相約咖啡室見面，劇組人員會埋伏四周保護女孩安全，並利用隱藏攝影機秘密拍攝。其中一次有潛在性罪犯帶同一名女子前來，了解「女孩」是否處女、月經是否已來，更提出「三人行」的要求。

▲ 「女孩」與潛在性罪犯相約見面，被對方詢問是否處女及提出性要求。（影片截圖）

電影籌備了近3年時間，而拍攝僅花10日。為確保演員的心理健康，拍攝現場有兒童求助熱線職員、性犯罪學家、律師及警察在場支援。不過，其中一名女演員Anezka Pithartova在演出後留下陰影，需要接受心理輔導，「別人盯著我太久，我也感到不舒服。」她強調不希望再經歷多一次。

▲ 電影兩名導演與女演員（右）商量如何應對。（影片截圖）

劇組向警方提交潛在性罪犯名單

《Caught in the Net》在上月底於捷克首映後引起道德爭議，3月稍後會在丹麥哥本哈根國際紀錄片影展進行國際首映。電影另剪輯了一個教材級版本讓青少年觀看及討論；而劇組亦已向警方提交了潛在性罪犯名單，據悉已有9男1女接受調查。

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責任編輯︰林綺玲