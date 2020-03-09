【新冠肺炎】康泰取消所有今起至3月底出發泰國旅行團　共30團涉800人

▲ （經濟日報資料圖片）

泰國政府旅遊局香港辦事處今於社交網站公布，由港澳等區的入境旅客需填寫健康申報表及隔離14天，而有關隔離的詳細安排會進一步更新。康泰決定取消今日至3月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30團，約800名團友，至於下月出發的泰國旅行團，稍後將再作安排。

【新冠肺炎】泰國旅遊局實施新入境措施 港澳旅客入境需隔離14天

康泰表示，因應泰國政府對香港入境旅客實施自我隔離限制仍存在不確定性，經估形勢後，深知顧客有所憂慮，故今日決定取消今日至3月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30團，約800名團友，已報名顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退團。

發言人稱，至於4月出發的泰國旅行團，稍後將再作安排；康泰會密切留意最新情況及作出適當調整，如有進一步消息將於網頁公布。

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責任編輯：陳正怡