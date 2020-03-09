  • 25°C
香港時間 : 2020309日 (週一) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】康泰取消所有今起至3月底出發泰國旅行團　共30團涉800人

社會 14:14 2020/03/09

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

泰國政府旅遊局香港辦事處今於社交網站公布，由港澳等區的入境旅客需填寫健康申報表及隔離14天，而有關隔離的詳細安排會進一步更新。康泰決定取消今日至3月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30團，約800名團友，至於下月出發的泰國旅行團，稍後將再作安排。

【新冠肺炎】泰國旅遊局實施新入境措施　港澳旅客入境需隔離14天

康泰表示，因應泰國政府對香港入境旅客實施自我隔離限制仍存在不確定性，經估形勢後，深知顧客有所憂慮，故今日決定取消今日至3月31日期間出發的所有泰國旅行團，涉及約30團，約800名團友，已報名顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退團。

發言人稱，至於4月出發的泰國旅行團，稍後將再作安排；康泰會密切留意最新情況及作出適當調整，如有進一步消息將於網頁公布。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：陳正怡

泰國 旅行團 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩
12:56 2020/03/08
【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩
【愧對前妻】劉永與第三任太太離婚成單親爸爸　向前妻黎燕珊道歉︰一生最對不起的人
18:18 2020/03/07
【愧對前妻】劉永與第三任太太離婚成單親爸爸　向前妻黎燕珊道歉︰一生最對不起的人