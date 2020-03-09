公屋申請擬4月調高入息限額　房署：近日或有人失業而符合申請公屋資格

▲ 房屋署署長唐智強稱，不排除近日有人失業後，會有更多人符合申請公屋資格。（車耀開攝）

房委會建議參考通脹及住屋開支等因素，調高2020/21年度公屋入息和資產限額，料4月生效，立法會房屋事務委員會今（9日）討論有關議題。有議員關注新入息限額或影響基層申請公屋，倘二人家庭兩名成員，每天均工作12小時，即使只獲取最低工資，也會超出公屋入息限額。

公屋新入息建議下，2人家庭升至1.943萬元，按年升幅4%；3人家庭升至2.441萬元，按年升6.1%；4人家庭升至3.095萬元，按年升5.8%。

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立法會議員麥美娟稱，公屋入息及資產限額是按機制調整，但她稱有關機制對於正領取最低工資的基層來說，或無法申請公屋。她舉例如夫婦均任保安員，每天返工12小時，即使只領最低工資，已超出入息限額。她又促請房署檢討，如何縮短公屋輪候時間。

房屋署署長唐智強稱，不排除近日有人失業後，會有更多人符合申請公屋資格。政府會透過覓地建屋、增建過渡性房屋，及向輪候公屋3年或以上人士提供現金津貼，盼有助紓緩問題。

身兼運輸及房屋局常任秘書長的唐智強續稱，政府已計劃增加「首置上車盤」供應，預計未來數個星期，會有新地皮招標，政府將要求發展商需於項目內，興建1千伙首置單位。

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記者：吳卓峰