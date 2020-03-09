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立法會選舉指引公眾諮詢今展開　倡優先安排長者或孕婦投票

社會 14:25 2020/03/09

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（照片由選舉事務處提供）

新一屆立法會選舉今年9月舉行，選管會今日(9日)展開選舉活動建議指引公眾諮詢，建議提名期結束前公開宣布有意參選的人，不論是否已交提名表、交表後撤回提名或被選舉主任判定為提名無效，均屬「候選人」；同時亦因應去年區選情況，諮詢公眾是否優先安排70歲以上人士或孕婦投票。

選舉管理委員會發有新一屆立法會換屆選舉的選舉活動指引諮詢文件，提及於提名期結束前公開宣布有意參選的人，無論是否已交提名表，或者在交表後撤回提名，抑或被選舉主任判定為提名無效，都算是「候選人」。至於「公開宣布有意參選」需要視乎整體環境及客觀事實和證據，從而推斷有關人士有否實質意圖。

至於「選舉開支」，選管會建議某選舉候選人或候選人名單，於選舉期間或前後為促使當選而招致或將招致的開支，功能界別和地區選舉的每名候選人或每份候選名單開支限額，介乎13萬3000元至760.2萬元。
選管會又提出，因應去年區議會選舉投票情況，選管會亦會諮詢公眾，是否優先安排70歲以上人士或孕婦投票等；而選舉當日由於小投票站及專用投票站涉及較少選票，投票結束後將不會轉為點票站，票箱經上鎖加封後會運往相對較大的點票站，與大票站的選票混和後一併點算。

有關立法會選舉活動建議指引公眾諮詢為期一個月，今起展開及於下月7日截止。

責任編輯：陳正怡

立法會 選舉 選舉管理委員會 立法會選舉

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