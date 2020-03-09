【網購自私精】無品港人即場拆貨隨手拋棄　順豐智能櫃包裝散滿一地

▲ 無品港人即場拆隨手拋棄包裝袋。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐下，市面人流大減，購物慾強大的港人紛紛轉攻網購，令速遞需求大增，取件站亦爆滿。不過，有欠缺公德心的市民，在商場的順豐智能櫃即場拆貨，將包裝散滿一地，有路經的市民拍照放上社交網站，呼籲各人要發揮公德心，自己垃圾自己帶走。

有護膚品網店在facebook專頁上載相片指，在商場路經順豐的「順便智能櫃」時，見到一幕心酸的畫面。從相片中可見，有大堆紙盒及包裝袋散滿一地，更在角落堆積起來。

網店指雖然商場有清潔員，但不應如此加重清潔員的負擔，「他們也是有感受的」，網店呼籲網民要有公德心，一同守護香港。

如果每個人都能發揮公德心帶走自己的垃圾，相信這個社會會變的更加有愛，更加有影響力。

網民直斥︰香港人失去公德心

帖文一出隨即引來一眾網民留言，網民紛紛表示這種行為「無公德心」、「過份」、「自私」，當收件站是垃圾筒。

香港人唔見晒啲公德，過到自己過到人，唔好人哋係咁就follow啦。

此外，亦有網民批評他們亂棄紙盒、膠袋，既浪費資源，而且加重清潔工人的工作量。

其實呢啲packing都可以再用的！個紙皮盒可以俾婆婆回收，個膠袋可以拎返屋企當垃圾袋用。

包裝有個人資料 勿隨意丟棄

另有網民質疑為何不回家才拆件，因包裝寫有電話號碼等資料，隨意丟棄有機會洩露個人資料。

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責任編輯︰林綺玲