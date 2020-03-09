【水泥藏屍】不滿女友贈送衣服被哥哥偷穿　弟弟殺死哥哥再藏屍水泥桶

▲ 馬來西亞一名25歲男子因不滿大哥一直偷穿他的衣服，竟錯手殺死對方。

一件衣服竟可引發一宗水泥藏屍案！馬來西亞一名25歲男子因不滿同母異父的大哥，一直偷穿他的衣服，兩人繼而發生爭執，其間錯手殺死大哥，疑犯事後更把大哥的屍體藏在水桶，並灌入水泥藏屍企圖毀屍滅跡。

綜合當地傳媒報道，25歲疑犯對女友所送的衣服情有獨鍾，但他的34歲大哥偏偏經常偷偷拿來穿，兩人不時發生爭執。至上周五（6日），兩人再因此事起爭執，大哥更手執切肉刀企圖襲撃，疑犯在成功奪刀後，卻錯手把大哥殺死。

疑犯行兇後把大哥屍體藏在一個藍色水桶內，隨天再把水泥注入桶內企圖毀屍滅跡，並把水桶棄在屋外，事後因心感不安遂向家人自首，家人因而大義滅親報警揭發事件。

據疑犯的弟弟事後指，對事件感到驚訝，因為疑犯過去行為端莊，並擁有強烈的宗教觀念。但他又坦言大哥剛從戒毒所出來，沒有工作，且常在家惹事生非。

據警方初步調查指，涉案的水桶已經尋獲，但由於桶內的水泥已經硬化，需消防員協助破開水泥才可取出屍體，至於疑犯目前已被拘捕，警方正作進一步調查。

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責任編輯:王俊賢