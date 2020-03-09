【新冠肺炎】逾300緊急港人仍在湖北　滯留者嘆無收入

▲ 工聯會指，荊州、荊門、黃崗市港人近日收到入境處核對資料，未知是否第二批撤離的前期工作。

港府上周安排專機撤走469名滯留湖北港人，第二批撤離正在準備中，惟未有時間表和安排細節。工聯會仍有99宗特急個案約300人仍滯留湖北，有滯留者嘆已兩個月無收入促政府盡快安排第二批包機。

工聯會接獲近950宗共1500名滯留湖北的港人，其中138宗特急個案已轉交港府。工聯會個案中，政府已處理37宗特急個案，34宗已回港，2宗暫不回港，1宗未應通過體溫檢測無法成行，非武漢市佔11宗；有27人仍滯留武漢，有99宗特急個案約300人仍滯留湖北。

工聯會引述消息指，荊州、荊門、黃崗市港人近日收到入境處核對資料，程序與早前撤離行動相似，未知是否第二批撤離的前期工作。

工聯會新界北辦事處總幹事鄧家彪表示，首批撤離後未與局方開會討論第二輪行動，促政府盡快安排第二批包機行動，暫未知行動時間表或安排細節，倡使用其他機場或高鐵撤走湖北西部及北部港人。

從事地盤的周生連同太太已滯留荊州兩個月，其公司要求他年初九復工，惟因封城現被解僱。他表示，近日腳患復發，加上在港女兒僅由年邁父母照顧，盼可儘快回港。

工聯會社區主任陳文偉表示，一名孕婦不幸小產，昨已完成人工流產手術，現回家休養中，盼可行下港府盡快安排回港。



記者：李卓成

