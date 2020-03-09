【停課不停學】基層小學生網上學習遇上難題　愛心老師上門家訪親自教學生用電腦

▲ 小學老師上門親教學生網上學習。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，全港學校停課至復活節假後，不少學校都紛紛推行網上教學，由老師拍攝教學短片，學生可上校聯網自行收看。然而有學生卻不懂使用，有小學老師就在停課期間，親自上門一對一教導學生如何網上學習，讓學生能停課不停學。

中華傳道會呂明才小學老師鍾容好接受《無綫新聞》訪問時指，雖然學校停課，但她會定時致電學生，了解他們在家最新狀況和學習進度。鍾老師表示，她發現有學生的上網學習次數是零，原來他們不懂得如何網上學習，鍾老師就決定親身上門教導他們。

終於是零的突破，由零、幾十、到現在幾百（瀏覽次數），這個小朋友更厲害，現在是過千，所以都很開心，看到他是一個進步。

互相幫忙共渡「疫」境

青衣長康邨接連爆出確診個案，有住在這條邨的學生家長說家中無口罩，甚至要「翻蒸」重用。

他知道『翻蒸』口罩後就是不可行，但只是迫於無奈才這樣做。很難過，很悲哀。

鍾老師得悉情況，就帶了10個口罩，親自送到長康邨轉交學生。她認為要互相幫忙和體諒，才可以共渡「疫」境。

人生真的會遇到不同大大小小的困難，當我們有能力去做的時候，怎樣幫助身邊的人呢？一起守望相助，才可以打贏這場仗。

責任編輯：王明芳