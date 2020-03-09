涉隧道内塗鴉兼襲警　維修技工及學生准簽保守行為

▲ （經濟日報資料圖片）

休班警行經天水圍一行人隧道時，發現有人在牆上噴字，遂舉機拍攝及報警，及後發現另一人亦在塗鴉，遭對方衝前施襲，維修技工及男生被控刑毀及襲警罪，今（9日）於屯門裁判法院獲准以簽保守行為處理，並須賠償950元維修費予路政署；另一否認控罪被告押後作審前覆核。

涉案3名被告依次是廖運良(26歲，電梯維修技工)及兩名17歲男學生。控罪指首被告及其中1名男學生於2019年‪7月30日‬，在‪天水圍天秀路足球場附近行人隧道‬損壞路政署的行人隧道牆壁。兩男學生另被控於同日同地襲擊休班警員X。

辯方今在庭上指，控辯雙方同意首以簽保守行為處理首及次被告案件，兩被告須賠償950元予路政署，以及500元訟費。

被控襲警的第3被告則否認控罪，押後至3月24日在屯門裁判法院作審前覆核。

案情指，案發當日，休班警員X經過天水圍天秀路附近的行人隧道，發現首被告在牆上噴字，遂以手機拍攝，並同時報警處理。首被告快步離開，X尾隨，並看見次被告正以噴漆塗鴉，次被告衝向X，並用手打X前臂，又將其手機壓向X面部。兩被告欲逃走，警員接報到場拘捕。警誡下首被告承認噴字，次被告保持緘默，X事後左前臂及左胸有觸痛。

記者：林欣樂