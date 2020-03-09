【趕走春困】春天潮濕昏昏欲睡　中醫推介湯水消除疲勞

▲ 春天潮濕昏昏欲睡，「遠志中醫」推介湯水消除疲勞。

春天天氣潮濕，經常令人感到昏昏欲睡、疲倦、四肢乏力等，中醫將這種症狀稱為「春困」，要舒緩春困，可以從飲食著手。「遠志中醫」分享了一款湯水，有助消除疲勞、健脾開胃。

春天潮濕易疲倦嗜睡

「遠志中醫」於Facebook專頁發文指，春天氣溫忽高忽低，人體為了適應氣候變化，需要消耗大量體能，因此容易覺得疲倦、嗜睡。加上春天天氣陰沉，又潮濕且黏滯，難免會感到身體沉重困倦、不願意活動。

中醫認為「春應肝」，對於肝血不足的人來說，或攝生不當、積勞內傷，均可導致氣虛，使人感到精神疲乏、四肢乏力、少氣懶言、易出汗等徵狀。

對於脾胃虛弱的人來說，若陽氣的升騰和疏放不調，容易造成濕困，而感到昏昏欲睡、疲倦乏力，亦會出現「春困」的現象。而老人由於過度睡眠，則可增加腦血管栓塞形成機會。

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「遠志中醫」推介了一款湯水，有助紓緩「春困」：

眉豆豬橫脷煲瘦肉湯食譜

材料：

眉豆1兩，炒扁豆1兩，赤小豆1兩，生薏米1兩，紅棗4粒，豬橫脷１條，瘦肉1斤，生姜2片，鹽少許

製法：

將豬橫脷放入滾水中煮5分鐘，撈起，刮淨豬橫脷苔，用清水洗乾淨

瘦肉洗淨汆水，切塊；其餘材料浸透洗淨

將所有材料放入煲內，加入清水10碗，煲滾後改用文火煲2小時，加鹽調味，即可飲用

功效：

健脾調中，利水消腫，可以通暢小便，消除疲勞，健脾開胃，補益身體，舒緩春困症狀。

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適量運動有助解「困」

「遠志中醫」又指，若不想「受困」，應該堅持每日有適量的運動，假日或空餘時間應多往郊外活動，呼吸新鮮空氣，還應適當地進補。在春季要進補防止「春困」，應以健脾化濕、補虛益氣血、固肺補腎、填精補腦、提力抗乏為主。

對抗春困食物藥材

日常可多食用蘿蔔、馬鈴薯、瘦肉、蛋類、豆製品、新鮮蔬菜、水果等等。以上食物含糖及維他命B1、C，能促進體內糖代謝，有利於改善腦組織的能量供應狀況。其中維他命C是一種強還原劑，參與體內多種氧化還原反應，促進物質代謝，保持大腦的清醒狀態。

而藥材方面，可多選用淮山、杞子、黃精、核桃、北蓍、黨參、紅棗、黑棗等等。

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責任編輯：羅嘉欣