【Hermes手袋】花7億越南盾配貨購買Kelly　YouTuber：愛馬仕比婆媳問題更複雜

▲ 如果要買一個Kelly手袋，連配貨總值要多少？

愛馬仕（Hermes）是很多女士們夢寐以求的貴族手袋品牌！可是，想買到喜歡的Kelly、Birkin和Constance款式要靠運氣外，也需要配貨，絕對不容易！台灣一名YouTuber近日分享她如何花了7億越南盾配貨，成功購買Kelly手袋。

▲ Sherry分享她的配貨經歷。（截圖來源：Sherry袁曼軒 YouTube）

YouTuber袁曼軒Sherry近日在YouTube分享她和丈夫早前到越南旅遊時購買愛馬仕（Hermes）的配貨經歷，她為了買到Kelly，共花了約7億越南盾（約23.5萬港幣）配貨。她指各地的Hermes配貨潛規則不同，因為各國的售貨員都有不一樣的業績壓力，更直言，

愛馬仕真的比婆媳問題更複雜！

約6.5萬港幣Kelly手袋配貨率為1:3

Sherry在2018年底生下了兩個小孩，便和丈夫到越南胡志明市度假，她到Hermes的專門店向售頜員查詢有沒有Kelly、Birkin和Constance手袋，售貨員回應「有」後，Sherry便鬥智鬥力地了解配貨的資料。

然後售貨員把一張Kelly 25 銀扣9i的相片給她看，表示如要購買Kelly，配貨率是1:3。

▲ Kelly 25 銀扣9i（截圖來源：Sherry袁曼軒 YouTube）

Sherry指這款手袋是2019年年初的最新顏色，由於它是淡紫色，又是桃紅色，所以色號為「9i玉蘭色」。Sherry表示這個Kelly手袋價值25萬台幣（約6.5萬港幣），如買3倍等值的商品，即是約75萬台幣（約19.4萬港幣），接著才可以買到這Kelly手袋，

75萬台幣+25萬台幣=100萬台幣（約25.8萬港幣）

本來Sherry打算放棄，因為這個Kelly手袋是用Togo皮，屬Hermes最基本的皮。可是，她覺得這是一個可遇不可求的機會，而且想到她當時剛剛生了小孩，還是趁著丈夫喜悅心情之時，把握機會趕快購買了。

因此，Sherry配貨購買了Constance短銀包、Verrou 21及Kelly經典銀包。

▲ Sherry花了7憶越南盾配貨。（截圖來源：Sherry袁曼軒 YouTube）

以實際配貨帳單總數（約23.5萬港幣）加Kelly 25 銀扣9i的售價（約6.5萬港幣），合共約30萬港幣。

Constance短銀包 約3萬港幣

第一件配貨是Constance短銀包，它是金扣並採用Swift皮。它的售價約8.9千萬越南盾（約3萬港幣）。

▲ Constance短夾（截圖來源：Sherry袁曼軒 YouTube）

Verrou 21 約8.3萬港幣

第二件配貨是Verrou 21插梢包，它是限量款，沒有拉鏈，由4種不同顏色拼接。它採用了最新的Allegretto皮，雖然不耐刮，但皮質比較硬挺。它的售價約2.5億越南盾（約8.3萬港幣）。

▲ Verrou 21插梢包（截圖來源：Sherry袁曼軒 YouTube）

Sherry表示這手袋受明星歡迎，包括楊冪及Angelababy都有用這手袋。

Kelly金扣霧面鱷魚皮長銀包 約12.2萬港幣

第三件配貨是Kelly金扣霧面鱷魚皮長銀包，採用了美洲短吻鱷（淡水鱷魚），長銀包的中間鱗片較方，旁邊的鱗片較圓。它不防水，只是比光面鱷魚皮更耐用。它的售價約3.6億越南盾（約12.2萬港幣）。

▲ Kelly金扣霧面鱷魚皮夾（截圖來源：Sherry袁曼軒 YouTube）

配貨成功獲贈吊飾

這款Kelly可以當成手挽袋，也設有一條可分離的肩帶，作為側揹袋。此外，Sherry為這手袋配上一個店員送出的卡奇色吊飾。

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▲ 手袋另外配上卡奇色吊飾。（截圖來源：Sherry袁曼軒 YouTube）

Hermes配貨屬不成文的規定

Sherry解釋為何全球這麼多品牌，只有Hermes一支獨秀，需要配貨。Sherry向Hermes的售貨員查詢愛馬仕有沒有配貨的規定，他們表示這是一個不成文的規定，客戶要有預算，才能買下這手袋。Sherry引述售貨員指客戶要長期支持Hermes的商品，他們會按照你每年的消費額，而給你相應的手袋款式購買，

Birkin、Kelly、Constance一到貨的時候，就供應給這些忠實顧客！

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責任編輯：王芷瑩