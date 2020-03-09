【BB大晒】商天娥相隔5年再拍TVB劇　娥姐演馬國明媽媽跟新抱香香鬥氣

▲ 商天娥在《BB大晒》演馬國明母親。（攝影：湯炳強）

TVB新劇《BB大晒》今日在將軍澳電視城舉行記者會，主角馬國明、岑麗香、吳業坤等主席，而久違拍TVB劇集的商天娥亦神采飛揚現身，在《BB大晒》中演馬國明、吳業坤母親的商天娥，大讚劇中兩個「乖仔」孝順又聽話。

商天娥上一演出TVB劇集，是2015年的《樓奴》，時隔5年才再返無綫，「娥姐」商天娥接受TOPikc訪問表示：「主要看劇本、劇種和監製，今次跟監製曾合有合作，且新劇角色很吸引，便再返來拍劇。」

▲ 《BB大晒》今日開鏡。（攝影：湯炳強）

娥姐在《BB大晒》演馬國明母親，也即是劇中岑麗香的奶奶，商天娥笑道，馬國明也指何以娥姐年紀能生得出他。

娥姐解釋：「今次角色是很平凡的家庭主婦，因16歲就墮入愛河，後來生下馬國明，其實之前也試過演郭晉安母親，不過當時要化老妝，今次大部分時間素顏出鏡。」

而《BB大晒》中商天娥演一個好烏龍的奶奶，因生活習慣太隨便，故跟媳婦岑麗香常有小分歧。

▲ 商天娥做足防疫準備開工。（攝影：湯炳強）

劇中吳業坤也飾娥姐兒子，在記者會上坤哥直呼她「天娥」，令娥姐哭笑不得。「我們在馬來西亞拍過劇集《非凡》，都頗熟絡，劇中他和馬國明都好照顧我，其中有場戲馬明要拖著我，想起都感動。」

商天娥受訪時戴上護目鏡，劇中要跟BB仔演戲，娥姐指在疫情下不擔心。「我有個契細佬當義工製作口罩，我託他做了一些中童口罩，預備弄成嬰兒版給BB戴。」

記者：游艾維、鄭嘉瑤