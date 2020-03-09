【新冠肺炎】社署稱已向院舍派發100萬個口罩　將再派口罩予日間服務單位

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，立法會福利事務委員會今日（8日）討論疫情下的社福支援，社會福利署副署長（服務）林嘉泰表示，署方已把100萬個口罩，分兩批提供予1280個住宿照顧服務單位，包括安老院、殘疾人士院舍等，亦為服務機構提供多項特別津貼，包括兩輪特別津貼予津助及合約制單位和院舍，以購買防護裝備及消毒用品。

委員會副主席邵家臻贊成有限度恢復長期照顧及護理服務，但關注社署能否確保機構可提供足夠口罩及防護裝備予職員和服務使用者，以及機構的防疫措施等。

林嘉泰回應指，署方的100萬個口罩是派予職員使用，坊間亦有團體捐贈口罩予個別機構或政府，社署收到口罩後會全數分發予服務使用者，稍後亦會有口罩派發予日間服務單位。

公民黨議員郭家麒則關注，有特殊教育需要的學童因停課留在家中，部分家長未必可照顧他們，社署可如何提供協助。林嘉泰表示，已與部分學前康復服務營運機構商討，在家長願意及保障機構員工健康情況下，恢復不同程度的個別訓練服務，例如透過預約恢復訓練，避免人群聚集，及使用電子視像學習等。

工聯會議員陸頌雄指，有社福機構員工因疫情被扣假，甚至被要求放無薪假，形容情況不理想。林嘉泰回應指，社署無收到員工就無薪假作出投訴，但收到信件代為反映，署方會聯絡相關機構了解情況。

責任編輯：徐紹軒