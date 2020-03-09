【BB大晒】馬國明不忍心唐詩詠被中傷　馬明強調最憎做第三者

▲ 馬國明介意被指做第三者。

馬國明今天（3月9日）在TVB電視城出席《BB大晒》記招。對於早前唐詩詠緋聞男友陳思銘發文暗指結束一段戀情，令人揣測馬國明介入其中。後來甚至謠傳指唐詩詠已珠胎暗結，後來報道指馬國明為此罕有動真火護妹鬧爆陳思銘。

今日馬國明接受TOPick訪問解釋此事，笑稱：「看到報道我都窒一窒，因為位記者朋友將我的憤怒寫大了十倍，其實件事我不是很嬲，而為何我那麼快澄清呢？因為幾介意被人話我是第三者。我記得很久之前，杏兒與Bosco分手時都寫過我是第三者，當時我都即時出來澄清。所以我不是嬲。」

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▲ （湯炳強 攝）

稱唐詩詠背男友出軌太過火

馬國明續稱，本身不了解陳思銘與唐詩詠的關係：「到現在我都不知詩詠與那個陳姓朋友，究竟是朋友是了解中，我甚麼也不知。其實他們的新聞待他們當事人回應，就不要加我個名在當中。

不過他指，報道亂稱唐詩詠懷孕便太過火：「人家一個女人，你這樣寫人於心何忍呢？現在家寫到她像是背住男朋友與別人一齊有了BB，我覺得這是過份了。」

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▲ （湯炳強 攝）

今次新劇《BB大晒》已在拍攝當中，馬國明指因疫情關係，為安全先跳拍他、岑麗香等成年人演員的戲份，小演員的戲份待日後才再補拍。

馬國明也稱，平時除開工平外，也多數也留在家中睇電視：「夜晚睇埋《On Call36小時》才睡。這是我第一次拎視帝的劇，對我來說講是好好的回憶。重看覺得真是幾好睇，對手阿怡、謙仔又好、劇本又好。」

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▲ 馬國明、岑麗香等眾演員席《【BB大晒》記招。（湯炳強 攝）

馬明不八卦別人私隱

問他當日拍《On Call36小時》時，有否留意到羅仲謙與楊怡擦出愛火？

馬國明笑說：「我真是完全不知，我好蠢，直至某天羅仲謙親口同我講，我才知他們拍緊拖，所以我真是個好笨的人，又不愛八卦他人的感情事。」

至於後來拍《On Call36小時2》時，羅仲謙可有來監場？馬明稱：「又無，但當時個個都知（他們拍拖）啦。」

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記者：游艾維、鄭嘉瑤