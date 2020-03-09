港大研發機械魚助探索海底世界　破50米最快機械飛魚健力士世界紀錄

▲ （經港大工程學院提供）

港大工程學院40名學生利用4年時間研發VAYU機械魚，由起伏尾鰭推進，模仿真實生物魚於海洋探索時候的行為，早前更以26.79秒創下「50米最快機械飛魚」的健力士世界紀錄，速度比女性在蛙泳（29.40秒1）和背泳（26.98秒2）的世界紀錄更快。

VAYU項目由港大機械工程系工學學士（計算機工程）畢業生Sidhant Gupta與機械工程的博士生發起，於譚榮芬創科翼支持下，及後經40名來自機械工程系、電機及電子工程系及計算機科學系的學生經歷4年攜手合作，研發一條由起伏尾鰭推進的機械魚，有助於海洋長距離環境下自給自足游走，亦助人類執行一些嚴峻的任務。

團隊努力於機械魚的速度、重量、耐用性及可靠性間取得平衡，原型亦由「白魚」、「肥吞拿魚」和「黃尾魚」等，改進成於3D打印的塑料中加入不銹鋼的強度，從而製作更輕巧原型「歐米茄魚」。

接手項目的工程學士（機械工程)畢業生黃如欽直指，不斷嘗試製作不同的機械魚原型去達到目標，最大挑戰是如何開始研發一條能打破紀錄的機械魚，經考慮後決定模仿自然環境中的魚，原型經過幾次迭代後，機械魚於2017年11月首次達到最接近世界紀錄的標準，以34秒游畢50米，較比世界紀錄慢4 秒。

團隊今年1月為「歐米茄魚」進行一連串的測試，最後更成功以26.795秒創下「50米最快機械飛魚」的健力士世界紀錄，與國際游泳聯合會（FINA）的人類游泳運動員在長池（25m)所創的世界紀錄相比，機械魚的速度比女性在蛙泳（29.40秒1）和背泳（26.98秒2）的世界紀錄還要快。

負責指導此項目的王崢博士指出，此項目試圖突破對機械魚理解的極限，並模仿真實生物魚於海洋探索時候的行為，進一步為研究自然生物在水中活動提供一個平台。

港大工程學院院長趙汝恒直言為此突破感到非常興奮及自豪，說明港大工程學生如何利用專業知識，開發具有意義解決方案；並希望透過此世界紀錄引起公眾對探索海洋的興趣。

責任編輯：陳正怡