【法證先鋒IV】化驗師高安法醫家希郭Sir 「滅罪鐵三角」邊個人工最高？

▲ 高級醫生跟高級化驗師的起薪點相同。

《法證先鋒IV》現正熱播中，由李施嬅飾演的法醫、黃浩然飾演的高級化驗師、譚俊彥飾演的高級督察組成「滅罪鐵三角」，用專業的法證科學、精密的法醫知識及嚴謹的執法精神，找出每宗命案後的蛛絲馬跡，還死者公道。跳出電視屏幕，現實生活中的角色原型，負責甚麽職責？薪金有多少？TOPick根據各大政府網站、公務員事務局及香港警務處的資料，帶大家認識這些職業。

1. 高級化驗師

人工：總薪級表第45至49點 ($117,580 - $135,470)

黃浩然在劇中飾演香港法證部高級化驗師高安，主要進行科學鑑證服務，在證物中找出綫索去破案。現實中，香港化驗所各職級編制主要分為化驗師，高級化驗師，總化驗師，助理政府化驗師及最高級的政府化驗師。

▲ 黃浩然在劇中飾演香港法證部高級化驗師高安。

其中，法證事務部是香港的刑事司法制度，提供廣泛的科學鑑證服務，其範圍包括一系列專業檢測工作，並就化驗結果的含義作出詮釋，及提供專業意見，主要服務對象是維持法紀的政府部門。

除為各部門送檢的物證在實驗室內進行檢測外，本部亦提供24小時全日運作的罪案現場勘查服務，從專業角度，協助鑑辨及搜集科學物證。所處理的現場，種類繁多，可由較簡單的盜竊案，乃至嚴重如兇殺、強姦案等。另外，就某些現場需要作較專門的調查，例如火警的成因、嚴重交通事故的重組、血濺圖像分析及勘查涉嫌製毒工場/栽植場等。

2. 法醫（高級醫生）

人工：總薪級表第45至49點（$117,580至$135,470）

李施嬅在劇中飾演法醫科高級醫生聞家希，她在劇中有多個解剖屍體的鏡頭，破解隱蔽的人體密碼，為死者沉冤昭雪。

▲ 李施嬅在劇中飾演法醫科高級醫生聞家希。

衞生署的法醫服務，主要為政府部門在醫學鑑證問題上提供法醫病理學和臨床法醫學意見，包括與警務處緊密合作，就刑事案件中涉及法醫學的問題，提供專業意見。

此外，法醫的服務範圍包括經營及管理公眾殮房的運作，協助罪案現場的調查工作，替受害者及疑犯進行法醫學檢驗，以及在法庭上就醫學問題提供專家意見。

3. 高級督察

人工：42,665元 至 84,250元 *（警務處網站資料）

譚俊彥在劇中飾演西九龍重案組高級督察郭輝煌，帶領朱晨麗、楊柳青等飾演的警員下屬查案，並通過審訊將疑犯拘捕歸案。

▲ 譚俊彥在劇中飾演西九龍重案組高級督察郭輝煌。

根據香港警務處資料，督察分為高級督察/督察，前者俗稱「兩粒一瓣」，後者叫「幫辦/兩粒花」，兩者為小隊指揮官。另據警務人員薪級表，督察與高級督察的起薪點因學歷不同而有所差異，但頂薪點都是84,250元。

學位及綜合招聘考試『中文運用』和『英文運用』試卷合格(一級或以上)或同等學歷

- 45,305元 至 84,250元 * 學位/副學士學位/高級文憑/文憑或同等學歷

- 43,980元 至 84,250元 * 預科畢業/“中學文憑五科3級”或同等學歷

- 42,665元 至 84,250元 *

* 自2010年1月1日起新聘的督察人員，可透過督察第三級標準專業考試取得合格及晉升為高級督察，便能支取72,645元至84,250元的薪金，自2018年4月1日生效。

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