【BB大晒】岑麗香產後復出演新手媽媽　香香收工徹底消毒才敢看兒子

▲ 岑麗香產後首拍《BB大晒》。（湯炳強攝）

無綫劇集《BB來了》的續集《BB大晒》（暫名）今日於電視城覺行記者會，同劇演員馬國明、岑麗香、吳業坤、商天娥、吳岱融、龔慈恩、車婉婉、張穎康等人均有現身。身為新手媽媽的岑麗香在劇中飾演人母感受特別深，最近為了預防武漢肺炎，家有小孩的她回家後亦馬上做足消毒措施。

人稱香香的岑麗香去年誕下兒子吳主軒（Jacob）後，近日終於復出幕前，接拍劇集《BB大晒》（暫名），現實生活中是位一歲大兒子的媽媽，問到香香接演母親角色是否手到拿來時，她坦言：

第一看劇本時已經覺得好好睇，第二是我做了媽媽後會明白為何我的角色會這樣瘋狂，因為她好情緒化，有少少關於BB的事就會好緊張，現在我做了媽媽，會明白一個人為何會這樣黐線。

▲ 二人在劇中飾演夫婦。（湯炳強攝）

她直認自己也是位「瘋狂媽媽」，因為會面對孩子有許多第一次發生的事，例如第一次笑、爬行、站立、自己第一次離開BB等，身為人母會變得好緊張。

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▲ 岑麗香不足一年內已經回復產前身形。（湯炳強攝）

香香今次復出拍劇前，預先跟家人商量獲，得到準許才決定接拍：「他們好支持我、鼓勵我去努力做，我也會加油。」

家人與工人姐姐在香香工作期間會輪流照顧Jacob，而香香亦表示：「我身邊亦有許多『Working Mom』，早晚我也要放手，而且老公都好支持，覺得值得就要去做。」

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▲ 一眾演員進行開鏡拜神儀式。（湯炳強攝）

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面對近日新冠肺炎（即武漢肺炎）疫情嚴重，香香每次回家後都馬上做完整套消毒措施，包括立即換衫、蒸燙衣服殺菌、馬上洗澡消毒：「做完所有程序才敢伸個頭入阿B間房，如果未做完，連望也不敢望。」