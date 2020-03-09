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曾與確診新冠肺炎者同機　聶德權：明接受港大病毒測試

政治 16:34 2020/03/09

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

聶德權明日將接受港大的病毒測試 。(聶德權facebook圖片)

政制及內地事務局局長聶德權上周跟隨政府包機，連續兩天來回武漢及香港，接回533名滯留湖北港人，同機有港人抵港後確診新冠肺炎。聶德權認為，自己感染風險低，但今日在社交網站表示，為穩陣起見，同時令周邊的人安心，已安排明天接受香港大學的病毒測試。同行的入境處處長曾國衞亦會接受測試。

聶德權表示，至上周四從武漢回港後，已按法例接受14天醫學監察，每天量度體溫，亦一直留家工作。對於自己連續兩天進出武漢，加上今次包機內已有確診個案。他就解釋，自己該兩天只是停留在武漢機場，亦跟足公共衛生專家的意見，做好所有防禦措施，在出發前也有練習如何穿戴防護裝備，認為自己「受感染的風險低」。

而在家隔離14日的期間，聶德權亦實行在家工作安排，早上與其他幾位同樣在家工作，並有到武漢參與行動的同事，以及在政總工作和駐武漢辦的同事，透過視像會議總結今次接回港人行動的經驗，並就下一步部署作出討論。

目前有不少港人仍滯留湖北，聶德權雖未透露政府會否再安排包機接他們返港，但特首林鄭月娥早前到工聯會接聽熱線時已表明，「政府會盡快繼續安排專機接送大家（滯留人士）返港」，相信政府很快會採取下一步行動。
 

撰文 : 傅流螢

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