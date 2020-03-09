【新冠肺炎】港澳旅客入境泰國需隔離14天　永安取消即日至3月底所有赴泰團　

▲ 決永安旅遊決定取消即日（9日）至3月31日期間出發的所有泰國線旅行團，（經濟日報資料圖片）

泰國政府旅遊局香港辦事處今於社交網站公布，由港澳等區的入境旅客需填寫健康申報表及隔離14天，而有關隔離的詳細安排會進一步更新。永安旅遊表示，

在審視最新情況後，決定取消即日（9日）至3月31日期間出發的所有泰國線旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或扣除手續費後退回團費。

永安指，已通知香港旅遊業議會上述有關安排，同時亦會盡快聯絡受影響的團友作出跟進，公司會繼續密切留意相關地區的最新情況，有需要時會作適當的調整安排。

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縱橫旅遊常務董事袁振寧則指，由於泰國當地政府仍未正式公布更多有關港人入境的細節，旅行社暫時抱觀望態度，若有關「隔離令」正式生效，旅行社會根據措施的生效日期，取消受影響的3月泰國團，屆時會免手續費向受影響旅客退回所有費用。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡稱，有關隔離措施及辦理登機手續時須出示健康證明書等要求，仍未得到泰國旅遊局香港辦事處的證實，目前只是部分旅行社取消了泰國團，旅議會今天不會有數字公布。

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記者：陳曉瑩