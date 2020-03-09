【新冠肺炎】確診男子密封車廂內傳染11人　兩者相距7排座位下程乘客都中招

▲ 內地有確診患者在先後搭乘兩程旅遊巴及小巴後，總共造成11人感染。

新冠肺炎傳染性強，世衞早前建議人與人間應至少保持1米距離。然而，內地有研究發現，病毒在公共交通工具密封冷氣車廂的傳播情況更變本加厲，內地有確診患者在先後搭乘兩程旅遊巴及小巴後，總共造成11人感染，其中有乘客更與他相隔7排座位，兩人相距約4.5米，最終亦被傳染。

乘客與患者相距4.5米仍「中招」

中華預防醫學會上周四（5日）發表報告，主要研究湖南省一宗因乘坐公共交通工具而引發的聚集性疫情案例。個案中的患者於1月22日發病，其後於29日確診，發病當日曾搭乘以下兩程車，最終導致11人受感染。

患者首先在無戴口罩的情況下，曾經乘坐49座全封閉冷氣客運旅遊巴，最終導致車上7人染病，以及另有一名乘客成為無徵狀感染者，車上被傳染者當時未有戴上口罩。值得注意的是，其中一名被傳染者當時在車廂內與患者相隔7排座位，距離約為4.5米。

在患者下車後，該輛旅遊巴在停留30分鐘後，在未經消毒的情況下再載客返回原地，導致車上1名乘客再被傳染，該名乘客的座位與患者早前所坐的座位十分接近。

當日無戴口罩的患者同日下午再搭乘另外一輛18座空調小巴，約一小時的車程已導致車上2人被感染，該兩人同樣沒有戴上口罩，其中一名被傳染者與患者的距離同樣約為4.5米。

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病毒在車廂的存活時間可達30分鐘

報告指出，病毒傳播距離過去一直被認為約1米的飛沫傳播距離，但這宗個案發現，病毒在密封的冷氣車廂內，傳播距離可達約4.5米。

此外，這個案也顯示病毒在車廂內有效存活的時長最少可達30分鐘，且病毒存量能夠達到足以致人發病的水平，就如個案中的患者在離開旅遊巴後，旅遊巴在停留了30分鐘後才再載客，但仍然足夠讓車上的一名乘客被傳染。

報告亦透過這宗個案提醒，公眾在搭乘密閉的公共交通工具如鐵路、巴士、飛機時，應全程佩戴好口罩。同時盡量減少手與公共區域的接觸，避免手在清潔前接觸面部。此外，應盡量保持車廂內的空氣流通，適量打開車窗。如屬密封式車廂，則應將冷氣的風量調至最大，增加換氣的次數。

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責任編輯:羅嘉欣