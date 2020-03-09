【新冠肺炎】新增一人確診屬早前印裔男商人司機　今再多一人出院

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情未止，今再新增一人確診感染，至今累計已有115宗確診個案，及一宗疑似個案。新增第116宗個案屬早前106宗確診個案的44歲男司機，曾於機場接載第106宗患者返家及求醫，及後出現咳嗽發燒症狀，今日確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，今日新增第116宗涉及一名44歲印度藉男子，屬早前第106宗確診56歲印度裔香港籍男商人的男司機，曾於3月4日於機場接載男商人返家，翌日亦接載男商人到嘉諾撒醫院及律敦治醫院求診。

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她稱，新增患者本與男商人同住，因應男商人入院，患者當晚遂自行返回德輔道西341號居所，3月6日獲送獲檢疫中心隔離，3月7日及8日出現嗽發燒症狀，轉送律敦治醫院，今日證對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

張竹君又提及，昨晚新增第115宗確診的59歲女患者，涉及早前印度旅行團群組，居於元朗十八鄉路83號原築1座；患婦本身無症狀，3月7日已入檢疫中心，8日抽取深喉唾液樣本檢測對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

她補充，患婦入檢疫中心前，即3月6日主要留家，同住家人均列作密切接觸者，其所飼養的犬隻亦已由漁護署送往檢疫中心檢驗。

至於印度旅行團群組，張竹君稱涉及21名團友中，中12人在港，中心已聯絡相關人士，包括5人已確診，1人送院檢測初步對病毒呈陰性，亦有一人於檢疫中心；另有8人不在港，分別有7人於加拿大、1人於英國，已通知當地相關部門跟進。

她直言，已得悉有關旅行團由加拿大的中介公司舉辦，及已掌握相關行程，當中涉及不同地方及酒店，已交予印度政府跟進。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻稱，現時116宗確診及疑似個案，3人死亡，再多一人出院，涉及第69宗的48歲男患者，至今已59人出院；餘下53名仍留醫患者，第89宗患者危殆、2人嚴重，餘下患者情況穩定。

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至於昨日新增一患者死亡，涉及第99宗確診的76歲患婦，本身患有糖尿病及高血壓，2月28日入明愛醫院，因血糖低入住內科病房，及後因有發燒、呼吸困難及咳嗽症狀，抽樣本檢測確診受感染。

患婦3月1日已獲處方3種抗病毒藥物，至3月3日凌晨肺情況轉差，血氧含量下跌，即使獲高濃度氧氣，亦未有改善，須轉送深切治療部，並接受插喉及呼吸機輔助，及至昨日情況一直轉差，心跳趨慢，至下午5時許不治。

劉家獻稱現時3宗死亡個案患者屬年紀較大、均患有糖尿病，但不代表糖尿病屬致命原因，本身患慢性病亦令患者康復較差；認為現時本港死亡宗數不多，故難以分析其共通問題。

醫管局至今已開954張負壓病床、507間負壓病房，使用率分別達35%及55%。

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責任編輯：陳正怡、郭家穎