抗疫關鍵：吃對蔬果 　攝取重要營養素

新型冠狀病毒來勢洶洶，自救方法除了戴口罩、勤洗手，做好個人衞生及注意家居清潔外，強健體魄同樣不容忽視。我們都知道，日常飲食攝取充足營養能增強身體免疫力。到底我們需要哪些營養素幫助抗疫？一文教你增強自身免疫力，為身體「打好個底」！

抗疫攻略：強化免疫系統

人體免疫系統是身體防禦外來細菌及病毒的系統，是抗病的一道防線。基本上，它是由不同器官腺體、白血球細胞及抗體組成，我們可以透過吸收不同營養去維持並強化免疫力來強壯體魄。由於人體免疫力隨年齡增長或不良飲食習慣而下降，例如過量飲用含酒精飲品、吸煙過度、經常進食高脂高糖的食物等，這都會促進有害自由基的活動，減低免疫力。因此，我們可以透過強化細胞及免疫力，從而增強體內的防禦力，減低受病菌感染的機會。

吸收重要抗疫營養素 從蔬果出發

但到底有哪些營養素有助增強或修補免疫力，預防感染？其實，大部分關鍵的抗疫營養素都可以透過進食蔬果攝取。因此，吃對蔬果是提升免疫力的關鍵。

然而，都市人日忙夜忙，如要每天準備及烹調各種蔬果未免有點困難。再者，正值抗疫階段，內地部分城市封關，使得來港蔬果的供應有限，很多人難免「捱貴價蔬果」。若然有一種易購便攜又價格親民、同時能有助補充蔬菜營養的食品，便能解決以上問題。

▲ 雖然我們可以從蔬果攝取增強免疫力的營養素，但都市人日忙夜忙，如要每天準備及烹調各種蔬果未免有點困難。

「飲」出強健免疫力

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（資料由客戶提供）

