【真實版法證先鋒】高級法醫走進殮房解剖室　法醫工作禁忌不能說的兩個字

▲ 高級法醫解構法證與法醫的分別。

電視劇「法證先鋒IV」再度掀起「法證」潮。劇集中，李施嬅飾演的法醫科高級醫生Dr.Man經常要到案發現場並驗屍解剖，到底現實中的法醫工作是如何？成為法醫的要求又有多高？TOPick曾訪問本港衛生署法醫科高級醫生藍偉文，了解法醫的工作日常。

▲ 李施嬅於劇中飾演法醫。(李施嬅IG)

藍醫生本於公立醫院骨科工作，但見骨科工作較為沉悶，剛好法醫科出現難得的空缺，便於1995年決定加入法醫科：

當年法醫科的機制只有16個名額（現有17個名額），滿員的話，就算你看完「法證先鋒」對法醫科感到很有興趣，都沒有機會加入。

要成為法醫，絕對不容易，首先要大學醫學學位畢業，成為香港醫務委員會的註冊西醫。後需接受最少6年在職專科培訓，跟隨資深法醫學習，並考取香港病理學專科學院院士資格，及香港醫學專科學院院士資格，便可註冊成為法醫專科醫生。

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法醫的真實工作日常

藍醫生指，現實中的本港法醫總是忙著解剖驗屍、會見家屬、出庭作證及擔任「警察醫生」（Police Surgeon）。

他表示，大部份解剖調查會集中在早上處理，法醫會分配人手，1名法醫負責與家屬會面，其餘法醫會進行解剖工作，每人每日解剖約3具遺體。為了解剖調查可以更完美，每位法醫一般會花約45分鐘至1小時解剖一具遺體。

我們不希望解剖多於3具遺體，因為這樣的調查是不完美的。每個個案都不應該因為工作量多，而減少解剖時間。但遇上緊急事故，我們都會馬上處理。

解剖室及工具

當值法醫進解剖室前，要先換上解剖用的保護袍，水鞋、手套、面罩等全套保護衣物。以葵涌公眾殮房為例，解剖室內就有最多8個流動工作台，即最多可同時進行8個個案的解剖工作。除了一般解剖室外，殮房亦設有另外3種解剖室，包括：特別解剖室、刑案解剖室及腐屍解剖室，以面對特殊情況。

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藍醫生又透露，因為解剖個案眾多，調查中某些步驟如需要運用大力氣的，一般會由殮房技術員幫忙處理，法醫就可節省體力，仔細地作解剖調查。

▲ 本港衛生署法醫科高級醫生藍偉文。（黃建輝攝）

此外，本港法醫還需要肩負特別的工作「警察醫生」（Police Surgeon），主要協助警方為嫌疑人或受害人做活體檢驗，如性侵犯案、特別的傷人案、謀殺案的疑犯等。

藍醫生透露，半夜時分，除了兇案現場，如發生緊急、突然的風化案，法醫都要馬上出動去醫院，甚至在辦公室幫忙做檢查，取證據。

以風化案為例，法醫會檢查受害人身上有沒有明顯傷痕、看受害人的性器官、外陰地方有沒有被傷害或性行為的痕跡。最重要的是取各樣的樣本，例如精液，如有需要都會抽取血液、尿液樣本化驗，證實講法。

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法證和法醫有甚麼分別？

藍醫生解釋，法證是針對死物取證的工作，而法醫的工作則以對人或屍體為主。法證基本上是實驗室的專家，不會接觸屍體，主要在處理證據，例如現場血跡、指紋、物件、兇器等，但不會接觸人。

至於涉及人體證據方面的工作，則會交由法醫負責。除了驗屍外，法醫亦需要進行其他「對人」的工作， 當中包括上庭作呈堂證供，在法庭上向法官、事主、律師等人去解釋清楚。

法醫工作有禁忌？

藍醫生稱，做得醫生基本上沒甚麼禁忌，但有些道德上的守則需要遵守，例如不可在家人面前談論死者，是對人的基本原則及應有禮貌。

唯一可以說是禁忌的，就是每晚法醫當值時千萬不要說得閒，因為一定「中伏」。藍醫生笑說，

有同事試過話好悶、無嘢做，結果當晚被人傳召出去工作7、8次！聽到一定要叫佢掌咀。

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記者：楊宛茜