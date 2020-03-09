【新冠肺炎】張竹君：加強化驗室監察支援私醫為病人檢測　現未有預計參與醫生人數

▲ 張竹君指現時應以圍堵及拖延疫情為主，為爭取時間，研發疫苗。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今起擴展「加強化驗室監察計劃」至私家醫生或醫院，惟業界料參與人數不多。衞生防護中心中心傳染病處主任張竹君理解醫生對計劃有憂慮，重申擴大計劃原意盡量不複雜，於現時定點監察計上進一步支援，現難以估計參與醫生人數，強調會與醫生加強溝通。

衞生防護中心中心傳染病處主任張竹君今日見傳媒交代最新疫情，被問及有關「加強化驗室監察計劃」時表示，因應現時僅有醫管局及衞生署公共衞生化驗所可作新冠病毒檢測，坊間未有商品化測試劑，私家醫生如需為病人作檢測，需轉送公院急症室或門診。

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她稱，擴展加強化驗室監察計劃是於現有流感等定點監測計劃上，再進一步支援私家醫生有關新冠病毒檢測工作，原意是盡量令程序不複雜，按本身定點監測化驗程序，同時亦予中心了解社區感染新冠肺炎情況。

不過張竹君指，上周通知私家醫生後，僅獲個位數字樣本送檢，理解私家醫生或於程序上有憂慮，「中間可能要溝通多一些」；又稱未有預計參與醫生人數，惟長遠希望可以將有關檢測平常化。

她又坦言，無症狀受感染者有機會已於社區散播，未可掌握數目，而監察系統亦只找出有症狀；現世衞勸喻國家各地仍然以圍堵及拖延疫情為主，為爭取時間，研發疫苗，本港仍會繼續有關的做法，同時呼籲市民做足個人環境衞生、保持社交距離及勤洗手。

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此外，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，醫管局一直配合政府圍堵政策，已參考世界各地或本地專家意見，以推行相關防疫措施，如預留病床照顧病人，減少醫院人流以致感染等，以配合整個政策，現時病床的使用量為三成，現時仍有六，七成病床可以開放予病人使用。

劉家獻指現時全世界的保護裝備也十分短缺，香港亦不例外，對此，醫管局每個星期會透明的匯報用量，現時醫管局保護裝備仍有一個月用量；強調採購部同事已日以繼夜在全球性採購。

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責任編輯：郭家穎