【法證先鋒IV】真實法醫人類學家為骨頭尋身份　屍骨代言人：為亡者發聲

▲ 法醫人類學家李衍蒨本港少數擔任此工作的女性。

無綫劇集《法證先鋒IV》熱播中，再度翻起觀眾對法醫的好奇心。曾推出書籍《屍骨的餘音》的作者李衍蒨（Winsome）是本港極少數的法醫人類學家，這份工作又被稱為「屍骨代言人」，Winsome跟《法證》中李施嬅同樣以專業為屍骨發聲，透過骨頭令逝者的故事公諸於世。

劇集《法證先鋒》系列已經來到第四輯，每次播出總會勾起觀眾對於法醫科、法證部的好奇心。TOPick曾經訪問一位香港的年輕女法醫人類學家，1989年出生的李衍蒨（Winsome），修讀法醫人類學及鑑證科學研究碩士畢業，她曾推出一系列以屍體的故事為題的著作《屍骨的餘音》，亦曾於世界各地做過法醫學相關的工作。

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▲ 新劇熱播再度勾起觀眾對法醫的好奇。（《法證先鋒IV》劇照）

協助戰爭罪案及大型傷亡事件調查

法醫人類學（Forensic Anthropology）屬應用人類學，概括來說是專門為大體（屍骨、骸骨、人體殘骸等）找正確身份或辨認（positive identification）為首要任務。法醫人類學家會應用體質人類學、考古學、文化人類學及其他科學知識用到法律層面上。透過骨頭，掌握主人生前的資料，包括性別、年齡、身高和種族。

這種判斷屍骨的方式，尤其可善用於某些大災難的屍首之中，細閱每副骨頭的特徵，能成為身份鑒定等的鐵證。不少人會問法醫人類學家，跟法醫科專科醫生有何分別，Winsome以處理災難來解釋。比如，於空難現場，法醫人類學家較法醫更易追尋死者身份。

她解釋：「兩者最大的分別，是法醫人類學家會經常協助戰爭罪案及大型傷亡事件的調查工作，是一個充满人道主義色彩的專業。」

▲ Winsome提到香港未有法醫人類學相關課程，有興趣的同學需要前往美國、英國或澳洲。（經濟日報圖片）

法醫主要針對有軟組織例如肉、器官等的屍體；然而，空難的屍首多經歷了爆炸、火燒，甚至被炸得骨肉分離，骨頭能抵受更高溫度，尤其是牙齒，火燒後依然存在，法醫人類學家的工作，便是透過骨頭的碎片來追尋死者身份。

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自2015年起，Winsome每年也到波蘭華沙大學進行生物考古學的研究，也曾到塞浦路斯做相關的工作，近年開始在東帝汶替當地警方作法醫人類學的顧問。她千里迢迢跑到世界的另一端，為素未謀面的人尋找屍骨，堅毅背後的動力，源自家庭的重要性。

▲ Winsome曾到訪非洲挖掘骸骨的現場。（經濟日報圖片）

Winsome受訪時稱：「或許香港人難以想像這些國家受影響家庭的傷痛，可是牽涉家人，基本上每個人也有家人的，家庭中有人失蹤了，是整個家苦難的開始。」

曾形容自己的工作是「與亡魂溝通的科學本領」，她憑藉這個信念，四出為被埋沒在地下的骨頭有重見天日的一天，甚至尋回身分。

她表示：「有些人死得不明不白，有的甚至客死異鄉，但願我的知識技能，能幫逝者尋回身份。」

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Winsome 表示，她曾看過一套紀錄片，講及本港錦田逢吉鄉鄧家的抗英烈士義塚，現時仍然埋藏著當年抗英烈士的骸骨，骨頭多年來一直留在那兒，沒有人認領。

▲ Winsome正在紀錄尋找回來的骨頭。（受訪者提供）

Winsome亦提到，修讀法醫人類學需要前往美國、英國或澳洲，雖然本港沒有法醫人類學的學位課程，但她建議可先修讀任何跟人體有關的學科如護士、物理治療等，繼而再去進修人類學；人類學分有多個範疇，本港只有文化人類學，但對此也有幫助。

修畢人類學的碩士課程後，如對法醫人類學有興趣，可到外國選擇體質人類學，或直接選修法醫人類學。

李衍蒨去年亦推出《屍骨的餘音3》，繼首兩本談及法醫人類學工作的專業範疇，涉及法醫人類學與醫學、法醫學、歷史、社會學關係，今次繼續研究骨頭，透過屍骨為逝者發聲，也談及病理學（即在骸骨上發現幾千年前已有的疾病）等專門性的探討。

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責任編輯：王俊賢