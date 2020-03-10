【港產口罩供應】一合口罩+本土好罩+口罩工廠　10間香港製造口罩商售價規格開售日

▲ TOPick整理了10間本地口罩生產商，未來出產的口罩規格、售價、開售日及數量等。

新冠肺炎肆虐，市面上一罩難求，港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，市民應要有心理準備，疫情不會完結，預計今年底前天天要戴口罩，因此口罩供應量仍然備受關注。

為解決香港一罩難求的局面，本港陸續有廠商或機構，加入口罩生產行列，實行「自己口罩自己製」。TOPick整理了10間本地口罩生產商，未來出產的口罩規格、售價、開售日及數量等，不妨參考一下。

本土好罩

港產品牌「masHker本土好罩」近日宣布，會在3月10日於網上預售口罩，並以248元「買二捐一」的方式，向慈善機構捐贈口罩。每人限購4盒，總共會派發兩萬張網上籌。

詳情：https://bit.ly/2TAw40j

創辦人／團體：正創辦或曾從事醫療相關社企和企業的4名年輕人創立

售價：248元／3盒（其中一盒會捐予慈善團體），另設有募捐選項

規格：中層過濾層能達到非油性顆粒物（0.3µm）過濾效率≥95%；外層及內層均經過抗菌處理。

產量：未知

開售日：3月10日網上預售

HKTVmall

本港大型網購平台HKTVmall早前派出同事赴東南亞國家採購口罩，而老闆王維基早前亦親自前往台灣斥20萬美金購入口罩製造機，有望在香港設生產線。

HKTVmall本土生產口罩新進展：https://bit.ly/3aFIk5p

創辦人／團體：HKTVmall（王維基）

售價：未知

規格：3層構造，外層是防水不織布，阻隔飛沫同大粒粉塵；最內層是另一種比較柔軟的不織布，吸水並令面部皮膚更舒適；中間濾層，主要用作屏障阻擋病菌

產量：月產逾100萬個

開售日：3月

香港大學化學系博士、前香港中文大學講師鄺士山（Dr K Kwong）早前宣布，成功設計「香港製造」的可重用、隔病毒的口罩，市民只需下載設計圖並購買濾芯，便可在家中DIY自製口罩。

創辦人／團體：鄺士山及FOCUS Filtration and Engineering Limited

售價：未知

規格：可重用布口罩，濾芯為Microfiber或Nanofiber，Microfiber可82.54%阻隔0.3微米顆粒，Nanofiber則達86%。

產量：月產逾200萬塊濾芯

開售日：3月

口罩工場（工聯會）

工聯會日前宣佈於大埔工業邨設立本港首個民間口罩生產線，首階段可以半自動生產方式月產10萬個，將作為慈善用途，免費優先派發給長者及基層市民等。第二階段生產由全自動生產機器到達後展開，預計在3月下旬，到時日產可高達10萬個。

創辦人／團體：香港工會聯合會

售價：每個2元

規格：3層構造，ASTM Level 1

產量：首階段月產10萬個，第二階段日產10萬個

開售日：3月

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Mask Factory口罩工廠

有港人在港自設廠房，改名「Mask factory口罩工廠」將以良心價出售自家製口罩，期望助港人渡過難關。首批試產產品會捐贈給前線清潔工人、老人、基層人士。

Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售：https://bit.ly/39BcQxb

創辦人／團體：電影業人士

售價：每個1至2元

規格：分5款規格，B95（細菌過濾大於99%）、B99（BFE>99% 細菌過濾達大於99%）、P95 （BFE+PFE>95% 顆粒過濾率99%）、P99（BFE+PFE>99% 顆粒過濾率99%）、V99 （BFE+PFE+VFE>99% 細菌、微粒及病毒過濾率>99%，防護效果最好）

產量：日產逾10萬個

開售日：3月

一合口罩

本地口罩生產商「一合口罩」在3月3日開始預售，每盒30個口罩定價為68元，每人限購一盒。公司表示，預料於5月中將會有貨，稱希望能做到一人一口罩，讓大家安心生活，有信心迎接挑戰。

創辦人／團體：何錫漢及其他人士

售價：每個約2.26元

規格：ASTM Level 1

產量：未知

開售日：4月中投產，預計5月中完成

SOSo Mask

香港家庭教育學院及「新思維」宣布，表示早前訂購5部口罩生產機，放置於無塵車間內運作生產口罩，預計首星期可生產約 30 萬個口罩。口罩除了會免費派發給指定對象（長者、醫護等），有一部分會配售予診所、非牟利機構、醫護人員及基層市民等，但不會公開發售。

創辦人／團體：香港家庭教育學院

售價：每個2元

規格：3層構造，ASTM Level 2

產量：首周30萬個，之後每周70萬個

開售日：免費派發予指定對象，但不會公開發售

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新世界

新世界宣佈自設口罩生產線，4月開始日產20萬個口罩，免費派基層，集團執行副主席兼總經理鄭志剛表示，香港有科研人才、創意和資源，決定斥資約1000萬元，與本地科研公司Master Dynamic合作，研究把「納米鑽石」科技，轉移至製作殺菌口罩，而且低成本，盼化疫境為轉機。

創辦人／團體：新世界發展旗下慈善基金

售價：免費

規格：未知

產量：日產20萬個

開售日：4月投產，未有推出日期

維特健靈

有見社會最近因新型冠狀病毒爆發而出現口罩短缺，甚至連醫護人員亦擔心所需物資不足，維特健靈決定與本港生產及研發空氣過濾專利物料MultiH®之廠商百達洋行（Focus）合作，以改良的創新納米纖維物料生產口罩，以生產藥物的標準及規格去製造高防護性的口罩。

創辦人／團體：維特健靈、百達洋行（Focus）

售價：成本價發售

規格：除了內外吸水及防水層外，中間的過濾層摒棄了傳統口罩的主要物料熔噴靜電棉，改為採用雙層設計，總共為4層。可達美國材料和試驗協會（ASTM）F2100指標的第一級防護級別，即其細菌過濾效率（BFE）達95%或以上。

產量：300萬個

開售日：3月中

紫花油

「香港紫花油大藥廠」宣布斥資700萬元在本地設置大型廠房，自家生產醫療級別口罩，供貨原則亦以本地為主。而初步估算每月最高生產量達400萬個獨立包裝的口罩，有望紓緩本地短期需求及長期供應。

創辦人／團體：香港紫花油大藥廠

售價：第一批生產的口罩將會以成本價發售

規格：採用熔噴布物料及三層高密度設計，預計細菌過濾效率（BFE）達98%或以上

產量：最高月產400萬個

開售日：5月中開始投產

責任編輯：陳昊淋