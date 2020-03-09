【新冠肺炎】Bill Gates資助社區快速檢測　家居自採鼻腔樣本最快1日有結果

▲ Bill Gates資助西雅圖社區快速檢測。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，微軟創辦人Bill Gates旗下基金會將資助家庭檢驗試劑組，讓擔心有可能遭到病毒感染的美國西雅圖地區居民可在家收集樣本，並寄回相關單位分析，預計在未來數周就會推行。

據《每日郵報》報道，比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）將會贊助家庭檢驗試劑，民眾自行從鼻腔採集樣本後，寄回研究單位分析。

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檢測結果最快1至2日完成

計劃推行後，西雅圖地區居民如擔心自己感染病毒，可以上網填寫問卷，若症狀符合，他們就可以申請測試試劑，試劑盒會在2小時內送到家門，樣本收集後會送到華盛頓大學醫學院實驗室進行檢測。

檢測結果將在1至2日內完成，如有確診民眾，會交由地方衛生機關通知，確診者則透過網上表格回答他們出外紀錄、到訪地點、接觸過的對象等，方便相關機構追蹤緊密接觸者。

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投放1億美元研發疫苗

計劃負責人Scott Dowell表示，這項目旨在利用基金會強大的資源和專業知識，幫助當地醫療衛生機構應對發展迅速的疫情。實驗室預計啟動後，一開始每天會檢測400人，最終達到每天逾1000次的檢測量，目前推出的日期尚未確定，不過Scott Dowell表示會盡快，因如果不加以控制，到3月底，西雅圖地區的病例會大幅增長。

雖然還有很多工作要做，但這個項目極有可能扭轉疫情的趨勢。從我們的經驗來看，應對這次疫情的重點之一，在於及時發現確診者，以便對他們進行安全隔離及治療，同時要確診患者接觸過的對象。

此外，基金會亦已投入1億美元防範新冠肺炎，專注在疫苗和新藥的研發，目前已有部分疫苗正在做動物測試，最早可於6月進行大規模試驗。

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責任編輯：林愛娜