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崇光聯乘ANTEPRIMA及本地繩結藝術家　SOGO購物有機會換化妝品袋

精明消費 17:37 2020/03/09

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

崇光聯乘意大利時裝品牌ANTEPRIMA及本地繩結藝術家ZOE SIU

崇光聯乘意大利時裝品牌ANTEPRIMA及本地繩結藝術家ZOE SIU，打造《Knotting Playground by ZOEE》企劃，利用色彩豐富的繩結裝置，搖身一變成為繩結遊樂場zd1。

活動舉行期間，崇光特設SOGO Rewards X ANTEPRIMA購物賞，所有新舊SOGO Rewards會員只要於崇光銅鑼灣店指定樓層內單日累積購物滿指定金額，即可享有不同尊尚禮遇，例如ANTEPRIMA精美化妝品袋，以及ZOE SIU主理的手工手繩。 

免費換領ANTEPRIMA精美化妝品袋及$500購物現金券 

除各項繩結藝術裝置，崇光今次亦為SOGO Rewards會員帶來驚喜重重的優惠。

由3月18日至26日，SOGO Rewards會員於崇光銅鑼灣店指定樓層，即日累積購物滿$5,000（最多3張即日發票及其中1張為女士服裝部發票），即可於2/F收銀處換領ANTEPRIMA精美化妝品袋1個（價值$1,295）及ANTEPRIMA $500購物現金券1張。數量有限，送完即止。 

換購ZOE SIU主理精美手工手繩 

於3月18日至5月5日期間，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店5/F男士服裝部即日單一購物滿$3,500，就可以換購價$49帶走由ZOE SIU設計及製作的精美男裝手工手繩1條！換購金額不可兌換SOGO Rewards積分。每人每日、每單一發票、及每個會員號碼最多只限換購禮品1份，數量有限，售完即止。 
 
ZOE SIU手工匙扣編織工作坊 

此外，SOGO Rewards會員於4月8日至28日期間，在崇光銅鑼灣店指定樓層，即可於G/F禮賓處登記參加由SOGO X ANTEPRIMA Knotting Playground by ZOEE手工匙扣編織工作坊，由ZOE SIU親自指導並和您一同製造獨一無二的專屬繩結鎖匙扣。完成工作坊後，參加者更將獲贈ANTEPRIMA精美禮品1份。

手工匙扣編織工作坊詳情︰ 
日期：5月2日（星期六） 
時間：下午3時至5時 
地點：崇光銅鑼灣店2/F ANTEPRIMA專櫃前 

（留位費每位$100，將於工作坊後全數退回參加者，缺席者不設退款。） 

著數優惠 銅鑼灣 SOGO 時尚

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