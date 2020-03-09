【新冠肺炎】港龍頭醫院下周研新藥「瑞德西韋」　首批研究藥物下周一抵港

▲ 醫管局七大聯網的龍頭醫院，下周內將會研究新藥「瑞德西韋」，首批研究藥物將於下周一送抵本港。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前透露，公立醫院將就新藥物「瑞德西韋」進行臨床研究，盼用作治療新冠肺炎。香港醫院藥劑師學會今日（9日）指，醫管局七大聯網的龍頭醫院將參與研究，首批研究藥物最快3月16日由新加坡運抵本港。

香港醫院藥劑師學會今日表示，學會與藥廠確認後，將展開三個有關瑞德西韋 (Remdesivir) 抗病毒藥物的臨床試驗。

三個臨床試驗共分「公開標籤」和「雙盲」研究兩類，參與醫院包括醫管局七大聯網的龍頭醫院，參與「公開標籤」臨床試驗醫院包括有瑪麗醫院、威爾斯醫院、瑪嘉烈醫院；而「雙盲」臨床試驗醫院包括其他聯網龍頭醫院。

「公開標籤研究」將有兩個臨床試驗：

(1) 評估瑞德西韋在嚴重感染病人的安全性和抗病毒效能的笫三期隨機研究，針對病人能否回復正常體溫和血含氧量的情形。招收病人數目約400人(多國參與)，研究預計2020年5月完成。

(2) 評估瑞德西韋在中度病情感染病人的安全性和抗病毒效能，與標準治療比較的第三期隨機研究，比較兩組病人的出院時間，招收病人數目約600人(多國參與)，研究預計2020年5月完成。

學會指出，第一批瑞德西韋試驗藥物將會在本月16日由新加坡運送到香港，預計公開標籤臨床試驗將在下周內開始，所有臨床試驗的藥物必須由醫院藥劑師管理。

使用新藥「瑞德西韋」，或會出現肝酵素上升的副作用。

責任編輯：陳梓蔚