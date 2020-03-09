  • 25°C
香港時間 : 2020309日 (一) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】港龍頭醫院下周研新藥「瑞德西韋」　首批研究藥物下周一抵港

社會 17:40 2020/03/09

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

醫管局七大聯網的龍頭醫院，下周內將會研究新藥「瑞德西韋」，首批研究藥物將於下周一送抵本港。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前透露，公立醫院將就新藥物「瑞德西韋」進行臨床研究，盼用作治療新冠肺炎。香港醫院藥劑師學會今日（9日）指，醫管局七大聯網的龍頭醫院將參與研究，首批研究藥物最快3月16日由新加坡運抵本港。

香港醫院藥劑師學會今日表示，學會與藥廠確認後，將展開三個有關瑞德西韋 (Remdesivir) 抗病毒藥物的臨床試驗。

三個臨床試驗共分「公開標籤」和「雙盲」研究兩類，參與醫院包括醫管局七大聯網的龍頭醫院，參與「公開標籤」臨床試驗醫院包括有瑪麗醫院、威爾斯醫院、瑪嘉烈醫院；而「雙盲」臨床試驗醫院包括其他聯網龍頭醫院。

「公開標籤研究」將有兩個臨床試驗：

  • (1) 評估瑞德西韋在嚴重感染病人的安全性和抗病毒效能的笫三期隨機研究，針對病人能否回復正常體溫和血含氧量的情形。招收病人數目約400人(多國參與)，研究預計2020年5月完成。
  • (2) 評估瑞德西韋在中度病情感染病人的安全性和抗病毒效能，與標準治療比較的第三期隨機研究，比較兩組病人的出院時間，招收病人數目約600人(多國參與)，研究預計2020年5月完成。

學會指出，第一批瑞德西韋試驗藥物將會在本月16日由新加坡運送到香港，預計公開標籤臨床試驗將在下周內開始，所有臨床試驗的藥物必須由醫院藥劑師管理。

使用新藥「瑞德西韋」，或會出現肝酵素上升的副作用。

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】港澳旅客入境泰國需隔離14天　永安取消即日至3月底所有赴泰團　
今日 16:41
【新冠肺炎】港澳旅客入境泰國需隔離14天　永安取消即日至3月底所有赴泰團　
【新冠肺炎】確診男子密封車廂內傳染11人　兩者相距7排座位下程乘客都中招
今日 17:12
【新冠肺炎】確診男子密封車廂內傳染11人　兩者相距7排座位下程乘客都中招
【新冠肺炎】新增一人確診屬早前印裔男商人司機　今再多一人出院
今日 17:05
【新冠肺炎】新增一人確診屬早前印裔男商人司機　今再多一人出院
新冠肺炎 疫情 公立醫院 藥劑師 香港 新加坡 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩
12:56 2020/03/08
【新冠肺炎】袁國勇預計疫情不會完結　提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩
【抗癌鬥士】19歲患上末期卵巢癌經40次化療　抗癌鬥士「三不」忠告：女生要好好愛自己
11:25 2020/03/08
【抗癌鬥士】19歲患上末期卵巢癌經40次化療　抗癌鬥士「三不」忠告：女生要好好愛自己