【同心抗疫】淘大居民自發組織鄰舍互助防疫　關注組：盼街坊同心抗疫達致社區零感染

▲ 新冠肺炎來襲，曾經歷沙士慘痛一役的幾位淘大居民，自發組織發起收派物資、渠務檢查等活動，提倡鄰舍互助、居民自救，望能做到「淘大零感染」。

2003年沙士，是香港人難忘的一疫，淘大花園、E座、U型渠等關鍵字，也烙印在不少人的腦海中。17年過去，新冠肺炎來襲，全城人心惶惶之際，幾位淘大居民以「淘大關注組」身分發起收派物資、渠務檢查等活動，提倡鄰舍互助、居民自救，望能做到「淘大零感染」。

▲ （左起：KC、Jonathan、Sammi、William、Bel）關注組的成立源於去年9月，淘大商場發生警民衝突，成員們留意到商場的保安漏洞，擔心淘大安全問題而聚在一起。（梁偉榮攝）

關注組的核心成員為KC、Sammi和Bel，各人都有正職，但仍想多走一步，為自己的社區付出。KC正是淘大E座的住戶，03年時20歲，不幸於高考前感染沙士。經歷過最恐慌、最難受的時期，他指當時大家的防疫意識不足，戴口罩、用酒精搓手液的習慣不普及，病症資訊也不多。直至淘大爆發、開始有死亡個案，大家才開始意識嚴重性。

幸運地捱過疫症，從前的經歷使他不敢怠慢。時至今日新疫情爆發，他已變成新手爸爸，警覺性也就更高。「03年開始，我媽長期會放枝漂白消毒水在家，我們的（防疫）標準會高好多，而且期望管理處會做多好多。」

但他補充，防疫絕不能單靠一個人的力量，要全部人都做好，才可達致社區防疫。

當你行過、入電梯都有機會受感染時，關注組的角色就好比一道橋樑，留意社區需要甚麼物資、與管理處協調其支援工作。 只要每人都出一分力，力量就會好大，只集中於個人並沒有用，社區爆發是社區的事，只要有一單，你都會怕。

▲ 關注組先後派過3次物資，亦曾自資購買酒精搓手液予居民。（梁偉榮攝）

派物資也查渠 望集腋成裘

相比起03年，淘大居民的防疫意識已大大提升。現時走在區內，約9成9的人都有戴口罩。但警覺性以外，正確的衛生意識、如何檢查U型渠、物資分發等，都是迫切的議題。

關注組早在1月中已籌備防疫工作，先成為收集物資、配對分發的平台。號召了不消兩三日，已接獲許多業主捐贈，有口罩、搓手液、濕紙巾等，亦與餐廳及商戶合作，做活動宣傳、物資紀錄和存放，望集腋成裘。

不像其他大機構，關注組派發的數量約數百包，KC指不為光環，只渴望資源能集中於有需要的人士、做到妥善配給。主要對象為長者、長期病患及醫護，有需要者會獲贈較高規格的口罩。Sammi補充：

希望我地能以中介、信差的形式，發揮鄰舍互助的精神，使居民安心些。

現時更有個居民Whatsapp群組，會互通正確衛生資訊，或防疫物資發售的消息。若有人需要但未能購買，有空的街坊就會幫手。

▲ 關注組先後派過3次物資，亦曾自資購買酒精搓手液予居民。（梁偉榮攝）

除此之外，當長康邨出現集體感染後，淘大花園的U型渠設計亦令居民擔憂。關注組充當協調角色，發起「渠務運動」：鼓勵居民多為樓上樓下、鄰居留意渠務狀況，若有異樣，便為他們聯絡管理處。

我們發現原來因應設計，鄰舍才能為對方拍下最清晰的渠況照片。故發起運動，鼓勵鄰舍互助和溝通，從而了解是否安全，令大家都安心 要注意條渠，有問題就更正，起碼有防護意識。

走入制度 推動社區監察

社區防疫不能單靠居民互助，管理處的支援亦相當重要。惟他們發現，原來業主、居民想組織活動、為防疫措施提供意見，許多時均不獲採納。為了解決制度、硬件及配套支援上的問題，KC與其他成員決定選業委，走入制度，望能做到倡議、監察的崗位，捍衛居民權益。

他們爭取加放消毒地氈，定期檢查空氣消毒機的運作，也要求加強消息傳達的速度和透明度。「因為不想有第一個確診案，所以才要做防禦措施，要不斷推動、溝通。管理處的角色更重要，因為他們守住我們的門口。」

▲ 曾見過有中年男士行經淘大，但沒戴口罩、隨地吐痰，Sammi便上前提醒。她指因彼此是鄰舍，這是大家的社區，故有責任互相提醒。（梁偉榮攝）

有人問做這麼多，是否為選區議員鋪路，他們說：「我們只想幫社區做正確的事。」他們只是先導者，最希望推動到街坊一起做監察：

每人都踏出一步，平時你或不會理會走廊清潔，現在留意多點，或望望條渠，有異樣的話再通報，只要做足這些，再加上自己的部分，應該就可以了。 不能只單靠幾個人去監察一個屋苑，要靠自己，既然政府機關做得慢，我們就要自救。或許只做漏件事，下一步就會受苦。

望各界脫下標籤

外界指沙士是淘大居民的痛，形容為一種不可提起的創傷。KC及Sammi指居民的確怕提起，其中一個原因為不適當的標籤，引起愁緒和恐懼。「青衣長康邨、鑽石公主號有武漢肺炎患者，大家會立即用『淘大2.0』的字眼，其實爆發模式根本不同，但還是喚起了其他人的印象，也往錯誤的方向想。入咗我哋數，其實淘大現在根本沒事。」

▲ 身為媽媽的韓小姐（左）育有一女，她指小孩防疫物資不足，即使能在藥房找到，價格也偏貴，故難免也會擔心。（梁偉榮攝）

03年的歷史是一份經驗，好讓淘大居民知道有更好的方法，或應循甚麼途徑做好防疫，成員們均指抗疫需保持理性。非個人主義，而是以社區為先。

警覺性提高，跟驚慌是兩回事。我們集中於凝聚社區、同心抗疫，發揮更多鄰舍關係。做好個人防護，有資源的人幫助無資源的街坊。 我們唯一的目標就是淘大零感染，這就足夠了。

記者：吳霆俊