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【齊心抗疫】基匯資本4萬口罩贈29個基層社區　區議員：人間有情

政治 17:49 2020/03/09

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

基滙資本民坊捐出約 4 萬個口罩予 29 個基層社區。（基滙資本提供）

香港人的口罩儲備雖有所回升，但不少基層市民仍然需要大排長龍拿口罩。私募基金「基匯資本」早前就搜購了約4萬個，在克羅地亞生產、獲歐盟認證的EN14683型號口罩，並決定派發予旗下管理商場「民坊」的29個基層社區，與市民共同抗疫。

有關4萬個口罩，基匯資本將交由各區地區人士自行安排派發。不過亦因應社區受疫情影響的情況，團隊亦就兩個有確診患者的屋邨作出特別分配。

基匯資本表示，由於石籬邨石怡樓有住戶因感染新冠肺炎離世，導致不少居民恐慌，亦因無足夠的口罩而足不出戶，故他們特別分配8千個口罩，予約800戶石怡樓居民。

基滙資本民坊團隊於石怡樓派口罩。（基滙資本提供）

另外，早前青衣長康邨先後有人確診新冠肺炎，基匯資本亦特別送出3千個口罩，予青衣區社區人士。同時他們亦捐出7,500個口罩予慈善機構香港婦女中心協會麗閣中心，以轉贈予深水埗區內有需要的基層人士。

民主黨石籬區議員林紹輝今日（９日）於社交網站表示，已收到該8千個口罩，並派發給確診個案石怡樓的每戶居民，讓他們有足夠口罩禦防。他又感謝「民坊」的出錢出力，形容「人間有情」，又相信當社區人人團結，加強家居清潔、多一步清潔走廊，保持社區清潔，疫情就不會在社居蔓延。

 

責任編輯：李淇

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